‘Passagem da Bandeira’ visita escolas de Manaus em alusão à entrega de título desportivo

Manaus (AM) – Manaus vai receber, nesta quinta-feira (22), a entrega do título “Manaus Cidade Sul-Americana do Desporto 2024”, na praia da Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense. Em alusão ao evento, alunos, gestores e servidores da Prefeitura de Manaus participaram da “Passagem da Bandeira” em sete unidades de ensino de todas as zonas da cidade. A programação segue até sábado (24).

Na oportunidade, os professores de Educação Física fizeram uma explanação sobre a ação realizada para os alunos, com a participação dos educadores e da comunidade escolar no geral, na quadra da unidade de ensino ou em espaços lúdicos.

De acordo com o chefe da Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage), Luiz Oliveira, essa passagem pelas escolas é um momento muito importante para que as crianças se reconheçam como parte dessa conquista importante para a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Hoje é um dia muito importante para a educação e para o esporte. Passamos pelas sete Divisões Distritais Zonais (DDZs) para as nossas crianças vivenciarem esse momento e entenderem como é importante essa ferramenta do esporte junto com a educação”, completa Luiz.

O diretor administrativo da Fundação Manaus Esporte (FME), João Carlos Janjão, comentou que foi importante compartilhar com os estudantes essa vitória. “Essa passagem nas escolas foi sensacional, esse contato com as crianças e jovens é importante para eles entenderem que também fazem parte disso. É um título que Manaus mereceu e é para todos nós manauaras”, acrescentou.

Satisfação

Aproximadamente 150 alunos do 6º ao 8º ano do ensino fundamental, da escola municipal Eliana Lúcia Monteiro, localizada no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste, participaram da programação. Para a diretora Patrícia Augusta da Silva Santana, o fato de participar desse momento especial, é uma forma de valorizar o trabalho da escola com os alunos da prática esportiva.

“É um reconhecimento que a escola conquista pelo fato de valorizarmos muito a educação física, e também pelo fato de termos uma estrutura, que fornece essa modalidade para os alunos. Nós temos professores de educação física responsáveis e competentes, e que levam esse ensinamento da importância da prática do desporto para o desenvolvimento não só físico, mas intelectual e humano para os nossos alunos. Isso na verdade é um reconhecimento, que a escola dá para os alunos sobre essa importância da premiação da nossa cidade como capital Sul-Americana do desporto”, comentou.

Faixa preta de taekwondo, a aluna Maria Luiza dos Santos assistiu à programação e ficou muito feliz pela escola ter sido escolhida dentro do roteiro, pois é uma forma de motivar mais ainda os alunos a praticar qualquer tipo de esporte.

“É um momento muito importante para a escola ganhar esse reconhecimento, tanto para os professores, a diretora e os alunos. Como aluna, fiquei muito feliz por ter participado, porque me sinto reconhecida. Eu pratico taekwondo, é importante para os mestres e os alunos da modalidade. Para a nossa escola, essa programação é boa, porque têm alunos que querem ser jogadores de futebol, de vôlei, lutadores, enfim, isso ajuda muito mesmo a incentivar a prática esportiva”, concluiu.

