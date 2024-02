Herói da classificação do Amazonas FC, Rubens celebra primeiro gol do clube na Copa do Brasil

Camisa 9 saiu do banco para decidir a vitória por 1 a 0, e garantir R$ 1.312,5 milhão na conta do Amazonas

Manaus (AM) – O Amazonas FC conquistou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após vencer o Independente-AP por 1 a 0, na quarta-feira (21), no estádio Zerão, em Macapá (AP). O clube aurinegro agora aguarda o vencedor de Maringá-PR e América-MG, que acontece na próxima quarta-feira (28).

Logo em sua estreia no torneio, a Onça-pintada da Zona Leste já conseguiu a classificação graças ao atacante Rubens, que marcou o gol da vitória e o primeiro do Amazonas na história do torneio de mata-mata. O centroavante celebrou o tento histórico.

Camisa 9 da Onça marcou o gol aos 33 minutos do segundo tempo. Foto: André Tobias/AMFC

“Sentimento muito bom, de muita emoção. Agradeço a Deus por essa oportunidade, de ter escrito meu nome na história do Amazonas. Vou continuar trabalhando, me dedicando, para continuar fazendo história junto com o clube. Esse gol representa muito para mim e fico muito feliz de poder ter marcado e ajudado o grupo”, afirmou Rubens, camisa 9 da Onça-pintada da Zona Leste.

O gol saiu aos 33 minutos da segunda etapa. Fabiano cruzou do lado esquerdo na cabeça do centroavante Rubens, que finalizou como manda o manual, no cantinho, para abrir o placar para o Amazonas no ‘meio do mundo’.

Independente de quem se classificar entre Maringá-PR e América-MG, o sorteio definiu que a Onça-pintada será visitante no duelo único, previsto para o dia 6 ou 13 de março. Em caso de empate, nesta fase, a disputa vai para as cobranças de pênalti.

Foco no Barezão

O Amazonas volta a campo no próximo domingo (25), às 18h, diante do São Raimundo, pela final do primeiro turno do Campeonato Amazonense, na Arena da Amazônia.

“Já é foco total na decisão. É virar a chave. Vai ser um jogo muito difícil. Vamos ver o que o professor tem a passar sobre o adversário, que a gente já conhece”, concluiu Rubens.

