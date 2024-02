Final do primeiro turno do Barezão 2024 terá assistente e árbitro do quadro FIFA

Manaus (AM) – A arbitragem da final do primeiro turno do Campeonato Amazonense, que será disputada entre Amazonas e São Raimundo, no próximo domingo (25), às 18h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, terá árbitro central e assistente do quadro FIFA. A Federação Amazonense de Futebol (FAF) anunciou, nesta quinta-feira (22), que o árbitro será Paulo César Zanovelli (FIFA-MG) e a assistente 1 será a amazonense Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA-AM). O assistente 2 será Hugo Agostinho C. Da Paixão (CBF-AM).

Os ingressos antecipados para a decisão estão disponíveis, com valor promocional a R$15. Os torcedores podem adquirir as entradas no Stand do Amazonas no Shopping Sumaúma, das 10h às 22h, na sede do São Raimundo, das 14h às 19h30, e nas Lojas Nação Rubro-Negra nos Shoppings Manauara, Amazonas, Sumaúma e Via Norte, das 10h às 22h, além da unidade da avenida João Valério, no Nossa Senhora Das Graças, das 9h às 18h.

Confira a escala de arbitragem completa

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (FIFA-MG)

Assistente 1: Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA-AM)

Assistente 2: Hugo Agostinho C. Da Paixão (CBF-AM)

Quarto Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (CBF-AM)

Árbitro Adicional 1: Rafael Ramos Tourinho (CBF-AM)

Árbitro Adicional 2: Halbert Luis Moraes Baia (CBF-AM)

Estagiário Adjunto 1: Regina Carla Gama Barbosa (CEAF-AM)

Estagiário Adjunto 2: Elaina Larisse Frutuoso (CEAF-AM)

Analista: Wéden Cardoso Gomes (CBF-AM)

Delegado do Jogo: Thiago Durante (DCO-FAF)

Delegado Financeiro: Alicia Marinho (DCO-FAF)

