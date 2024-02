Bradesco Saúde amplia em 33% base de beneficiários de produtos regionais no Amazonas

Manaus (AM) — A Bradesco Saúde registrou crescimento de 33% na sua base de beneficiários dos produtos regionais para o mercado do Amazonas, na comparação de 2023 com 2022.

O crescimento é resultado da reformulação de sua estrutura comercial, com uma relação mais próxima de corretores e clientes, e da oferta de planos customizados para as necessidades do público local, incluindo a cobertura nacional. Em toda a região Norte, o crescimento entre os segurados dos planos regionais atingiu a marca de 31% no mesmo período.

“Esse crescimento é resultado das nossas ações integradas, cada vez mais personalizadas para os nossos corretores e para as empresas-clientes, sempre com o compromisso em oferecer serviços assertivos e adaptados para as necessidades da região”, comenta Pablo Guimarães, superintendente-executivo comercial da Bradesco Saúde.

*Com informações da assessoria

