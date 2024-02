‘Porta-voz da indústria’: Presidente da Fieam diz que Pauderney atuará pela Reforma Tributária

Manaus (AM) — Em reunião realizada na quinta-feira (22), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), em Manaus, o deputado federal Pauderney Avelino (União-AM) foi prestigiado pelo presidente da instituição, Antonio Silva, pelo seu retorno à Câmara dos Deputados, que destacou o parlamentar como o “porta-voz da indústria amazonense” no parlamento devido a sua atuação em defesa do modelo Zona Franca de Manaus ao longo dos seus sete mandatos políticos.

“É de suma importância para as classes produtoras como um todo o retorno do deputado à Câmara, porque ele é um profundo conhecedor da nossa legislação tributária, das nossas vantagens comparativas e várias vezes transitou e militou em nossa defesa quando nós tínhamos ataques constantes ao nosso modelo. Ele veio fazer uma visita para novamente se colocar e ser o nosso porta-voz, o porta-voz da indústria”, disse Antonio Silva.

Neste ano, o parlamento irá atuar na avaliação de propostas de Leis Infraconstitucionais para a regulamentação da Reforma Tributária (PEC 45/2019), aprovada em dezembro do ano passado.

Será durante os debates destes projetos de Lei que Pauderney afirma que será importante garantir a segurança do Modelo Zona Franca de Manaus (ZFM). Na visão do político, a aprovação da proposta no ano passado já proporcionou muitos ganhos à indústria amazonense, a exemplo da manutenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), entretanto, ainda existem alguns pontos que devem ser trabalhados, como a retirada do Processo Produtivo Básico (PPB), que, inclusive, foi um pedido de entidades locais.

“A proposta que tinha vindo do Senado era uma proposta boa, com a criação da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), mas não foi entendida. Mesmo assim, tivemos ganhos com o IPI mantido. Foi uma solução adequada, solução boa, conforto para a indústria da zona franca de Manaus e vamos buscar elementos para fortalecer cada vez mais essa indústria”, declarou o deputado.

Pauderney também irá contar com uma equipe de especialistas em defesa da Zona Franca de Manaus, que irá acompanhar a atuação dos grupos de trabalho e a chegada dos projetos de Lei durante a regulamentação.

*Com informações da assessoria

