Amazonas FC anuncia zagueiro Miranda, ex-Vasco, como novo reforço para 2024

Manaus (AM) – Prestes a disputar a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024, o Amazonas FC anunciou, nesta sexta-feira (23), a chegada do zagueiro Miranda. O defensor chega após passagem pelo Vasco da Gama, clube que o revelou e o único pelo qual atuou durante toda a carreira. O jogador já treina com o elenco aurinegro e está à disposição do técnico Luizinho Vieira.

“A expectativa para esta temporada é muito boa, me falaram muito bem do projeto que é o Amazonas e espero poder fazer um grande ano, podendo conquistar títulos e ir bem em todas as competições que iremos disputar”, projetou o atleta, que terá a companhia dos volantes Cauan Barros e Fellipe Bastos, com quem jogou ao lado no clube carioca.

Natural de Duque de Caxias (RJ), Matheus dos Santos Miranda tem 24 anos e fez toda sua base na equipe cruzmaltina, clube que defendeu nas últimas dez temporadas – somando as categorias inferiores e o profissional -, com mais de 70 partidas jogadas pelo time principal. Esta será a primeira experiência do defensor no futebol nortista e longe do Rio de Janeiro.

Final

A Onça-pintada volta a campo neste domingo (24) para encarar o São Raimundo, em duelo válido pela final do primeiro turno do Campeonato Amazonense. A partida acontece às 18h, na Arena da Amazônia. Quem vencer garante vaga na final do Barezão 2024.

