Governo lança concurso para novo mural da fachada do Bumbódromo de Parintins

Parintins (AM) – A fachada do Bumbódromo de Parintins ganhará um novo mural. O Governo do Estado abriu o edital do “Mural Bumbódromo 2024” para abrir espaço para a arte popular e valorizar os artistas parintinenses. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 1º de março, no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).

A iniciativa é uma oportunidade para que os talentos do município tenham a sua arte estampada na fachada do centro cultural, compondo o cenário da cidade, durante o 57º Festival Folclórico de Parintins.

Segundo o regulamento, os artistas de arte visual participantes devem ser nascidos em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) e o trabalho selecionado será referência para criação da marca oficial do festival folclórico deste ano.

Realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), o inédito convocatório terá o resultado divulgado no dia 8 de março, no portal e nas redes sociais (@culturadoam). Para o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, o concurso preconiza a classe artística singular da Ilha Tupinambarana.

“O Governo do Amazonas reafirma o seu compromisso com a valorização da cultura ao promover iniciativas que celebram a rica identidade cultural do nosso povo, como o lançamento do concurso de Mural do Bumbódromo, que resultará numa obra, uma nova obra aí na fachada do espaço”, afirmou Marcos Apolo Muniz.

O Bumbódromo de Parintins é um dos pontos turísticos que ganha evidência, principalmente, durante o festival folclórico. O centro cultural multiuso, além de sediar os grandes espetáculos dos bois Caprichoso e Garantido, possui uma fachada, cuja a nova arte deve prever a cobertura de 1.091 metros quadrados, voltada para a avenida Nações Unidas. O mural é um dos cenários mais requisitados pelos visitantes para produção de fotos e conteúdos de repercussão nacional e internacional.

Em 2023, os artistas parintinenses, Kemerson Freitas e Alziney Pereira, os “Curumiz”, foram os responsáveis por colorir a fachada do Bumbódromo com a técnica do graffiti. A arte da dupla tornou-se a marca oficial do festival. “É uma oportunidade para que novos talentos possam apresentar seus projetos, assim como ocorreu com os Curumiz, responsáveis pela obra que hoje está exposta, intitulada Vitória da Cultura Popular. Esta é uma chance que os artistas possam mostrar o seu trabalho, já que a obra selecionada será apreciada por milhares de pessoas durante o Festival Folclórico de Parintins, ganhando, inclusive, destaque e reconhecimento em todo o Brasil e no mundo”, ressalta Apolo.

Regras básicas

Para concorrer ao espaço privilegiado do Bumbódromo de Parintins, alguns critérios devem ser observados pelos artistas participantes do Edital Mural Bumbódromo 2024. Na escolha da criação, serão levados em conta pela curadoria: Comunicabilidade (identidade entre o evento e seus elementos); Criatividade (inovação conceitual, técnica e aspectos estéticos); Originalidade (desvinculação das identidades existentes); Aplicabilidade (possibilidade de aplicação em diversas mídias).

Entre as orientações gerais, estão a fidelização das cores oficiais dos bois Caprichoso e Garantido e a utilização de elementos em plano geral. Para mais informações, o edital estará disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), bem como o formulário de inscrição.

