Mr. Cage 48 promove 10 lutas no Anfiteatro da Ponta Negra, na noite deste sábado (24)

Manaus (AM) – A 48ª edição do Mr. Cage, um dos principais eventos de lutas da região Norte do Brasil, vai agitar o Anfiteatro da Ponta Negra, neste sábado (24), a partir das 19h. Com entrada gratuita, o evento terá 10 lutas, e as duas últimas chamam atenção: no penúltimo combate, André Bebessauro encara o experiente Gerônimo Mondragon; já na luta principal, o amazonense Jorge Clay enfrenta o paraense Wildens Garrote.

Para além do presencial, as lutas também serão transmitidas por meio do YouTube, no seguinte link: https://bitly.ws/3dLFU. O Mr. Cage 48 terá 20 lutadores, com atletas que representam municípios do Amazonas como Tefé, Coari, Novo Aripuanã e Borba, além de Pará e Rio de Janeiro. Como premiação, os vencedores receberão o cinturão patenteado pela competição Mr. Cage.

Retorno especial

A competição tem o objetivo de fortalecer o MMA como esporte na cidade e promover oportunidades e visibilidade para os lutadores. Mas para Gerônimo Mondragon, de 43 anos e mais de 20 no mundo da luta, a experiência estará dentro do cage nesse retorno a Manaus.

“É uma honra voltar para Manaus. Minha última luta aqui foi em 2018. Como o pessoal sabe, eu não sou um cara que fica se agarrando muito, querendo levar a luta para o solo. Comigo, é porrada na cabeça. Ou eu saio carregado ou o cara que vai lutar comigo, sai. Então, minha luta promete muito sangue e muita porrada. Sou o dono do cinturão, nunca perdi em Manaus e não vou perder agora”, afirmou Mondragon.

“Há mais de 16 anos, o Mr. Cage revela os maiores lutadores do Estado do Amazonas, principalmente aqueles que estão no UFC, e nós já exportamos vários competidores destaques para eventos internacionais. A partir da Prefeitura de Manaus, fortalecemos a visibilidade e a importância notável desse esporte em Manaus”, convida o CEO do Mr. Cage, Samir Nadaf.

Wildens Garrote é o desafiante do amazonense Jorge Clay na luta principal. Foto: Winnetou Almeida

Despedida no MMA

Na luta principal, o amazonense Jorge Clay vai lutar em casa. Conhecido pelo longo período sem derrotas no jiu-jitsu, o lutador agora entra no Mr. Cage querendo fazer bonito para se despedir com chave de ouro das artes marciais mistas. Ele tem 29 lutas, com 26 vitórias.

O adversário será o paraense Wildens Garrote, que chega a Manaus com um card de 27 lutas e 12 vitórias.

Ambos são especialistas na luta de chão e o confronto promete muito jiu-jitsu e tentativas de finalização.

Mr. Cage

Nascido e considerado o evento de MMA mais tradicional no Amazonas, o Mr. Cage acontece desde 2008 e já foi realizado em outros Estados do Brasil e até em Portugal. Pela segunda vez, o anfiteatro da Ponta Negra será palco dessa disputa que impulsionou muitos talentos do MMA para o reconhecimento nacional e internacional. Confira o card:

1 – Neto Vieira x Lucas Batalha (PESO MOSCA)

2 – Charllys Andrade x Anderson Soares (PESO PENA)

3 – Breno Sombra x Eurides Barata (PESO GALO)

4 – Elisson Lima x David Japa (PESO PALHA)

5 – Ronildo da Silva x Isac Silva (PESO MEIO-MÉDIO)

6 – Naldo Santos x Charles Andrade (PESO MEIO-MÉDIO)

7 – Thiago Iva x Robson Lima (PESO PENA) – Disputa de cinturão interino

8 – Heliton dos Santos x Alexandre Castro (PESO PENA)

9 – André Bebessauro x Gerônimo Mondragon (PESO PESADO) – Disputa de cinturão

10 – Wildens Garrote x Jorge Clay (PESO MEIO-MÉDIO) – Disputa de cinturão ‘Hall of Fame’

