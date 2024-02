Advogado condenado a mais de 48 anos por estupro contra a sobrinha é preso em Manaus

Conforme o delegado Wenceslan Queiroz, o autor do crime conhecia a rotina dos pais dela e se aproveitava de momentos oportunos

Manaus (AM) – Um advogado de 48 anos, condenado por estupro de vulnerável cometido contra a própria sobrinha, de 8 anos, foi preso durante a Operação Sentinela, nesta sexta-feira (23). O crime ocorreu em 2002, e o homem foi condenado a 48 anos e 30 dias de reclusão em regime fechado. A prisão ocorreu no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul da cidade.

Conforme o delegado Wenceslan Queiroz, titular do 28° DIP, o autor do crime é tio da vítima, e por ter proximidade com a família, conhecia a rotina dos pais dela e se aproveitava de momentos oportunos, mais precisamente ocasiões em que a vítima ficava só, para cometer o crime, e isso aconteceu reiterada vezes.

“O homem ameaçava de morte a vítima, para que ela mantivesse silêncio sobre os abusos sexuais que vinha sofrendo. O advogado estava foragido desde 2022, quando teve seu mandado de prisão por sentença condenatória decretado pela 1ª Vara Especializada Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes”, relatou o delegado.

Segundo a autoridade policial, o caso chamou atenção após o pai da vítima procurar a equipe e revelar o crime.

“Após três semanas intensas de investigação, monitoramento e campanas exaustivas, foi possível obter êxito no resultado e prender o autor do crime. Hoje ele foi retirado de circulação da sociedade, e poderá acertar suas contas com Justiça”, disse Wenceslan.

Denúncias

Para denunciar qualquer atividade suspeita, com relação à criança ou adolescente, a população deve entrar em contato pelo Disque 100, dos Disque Direitos Humanos; ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Não é necessário se identificar.

Procedimentos

O homem foi condenado a 48 anos e 30 dias por estupro de vulnerável, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

