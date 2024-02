Tio é preso por agredir e injuriar a própria sobrinha no interior do AM

Prisão ocorreu no bairro Rui Barbosa, em Tabatinga, no interior do Amazonas.

Um homem de 24 anos foi preso na quarta-feira (21) por lesão corporal leve e injúria contra a própria sobrinha, de 18 anos. A prisão ocorreu no bairro Rui Barbosa, em Tabatinga, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Maria Beatriz Andrade, as diligências iniciaram após a vítima comparecer à delegacia, com ferimentos, e relatar que havia sido agredida fisicamente pelo próprio tio. Ela contou que já havia sido agredida outras vezes por ele.

“A vítima contou que morava na mesma casa que o autor, que pertence a mãe dele e avó paterna dela, mas ele não aceitava a presença dela no local. Na delegacia, a jovem foi ouvida e encaminhada para o Serviço de Apoio à Mulher, Idoso, Criança e Pessoa com Deficiência (Samic), e em seguida levada para uma casa de acolhimento”, relatou a delegada.

Conforme a autoridade policial, após tomar conhecimento do fato, os policiais saíram em diligências e conseguiram efetuar a prisão em flagrante do autor.

O suspeito foi autuado por lesão corporal leve e injúria, e ficará à disposição da Justiça.