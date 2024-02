Amazonas FC e São Raimundo decidem título do primeiro turno do Barezão 2024 neste domingo (25)

Manaus (AM) – É domingo (25) de decisão na Arena da Amazônia. Amazonas FC e São Raimundo duelam, a partir das 18h, na final do primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2024. O título vale vaga na Copa do Brasil e na Copa Verde para ambos os times; no caso do Tufão, o título também garantiria participação no Campeonato Brasileiro da Série D de 2025, estendendo o calendário do Tufão da Colina na próxima temporada.

Líder do grupo A com oito pontos conquistados em cinco jogos, o Amazonas FC chega com o favoritismo. Representante do futebol amazonense na Série B do Campeonato Brasileiro, a Onça-pintada da Zona Leste traz um elenco recheado de bons jogadores, como Sassá, Rafael Tavares e Diego Torres, que fizeram a diferença para o clube aurinegro na Série C do ano passado.

No mata-mata do primeiro turno, o time comandado por Luizinho Vieira venceu o Operário de Manacapuru, nas quartas de final, por 4 a 0, na Arena da Amazônia. Na sequência, o Nacional foi a vítima nas semifinais: vitória por 2 a 1, também na Arena, no jogo que antecedeu o desafio pela Copa do Brasil, na quarta-feira (21), quando a Onça venceu o Independente-AP por 1 a 0 em Macapá (AP).

“Jogo disputado, viagem difícil, mas conseguimos essa importante classificação. O grupo está de parabéns por toda a luta. Seguimos trabalhando em busca dos objetivos”, disse o meio-campista Diego Torres, que projeta a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense.

Diego Torres é um dos principais jogadores da Onça. Foto: João Normando/AMFC

“Vamos ter mais uma decisão pela frente e chegamos focados em impor o nosso jogo, sempre respeitando o adversário. Agora é alinhar a melhor estratégia junto com a comissão para fazer uma boa partida”, completou Diego.

‘Supresa, Tufão’!

O São Raimundo foi a grande surpresa do primeiro turno do Barezão 2024. O Tufão da Colina chegou a ensaiar uma desistência, antes do campeonato começar, por falta de recursos para montagem da equipe. Porém, o treinador Sérgio Duarte conseguiu extrair o melhor de um elenco enxuto, mas focado em desempenhar com excelência as ideias do técnico.

O Rei do Norte avançou para o mata-mata do Estadual na terceira colocação do grupo B, com os mesmos oito pontos do Amazonas FC. Nas quartas de final, o time alviceleste eliminou o, até então, favorito Manauara por 2 a 1, de virada, em jogo que aconteceu no estádio Carlos Zamith. O Robô da Amazônia tinha a vantagem do empate naquela partida.

Nas semifinais, o São Raimundo viajou até Rio Preto da Eva (distante 79 quilômetros de Manaus) para enfrentar o RPE Parintins, que tinha a vantagem do mando de campo. Após um 0 a 0 no tempo normal, o time comandado por Sérgio Duarte venceu por 3 a 0 nas disputas de pênalti, com três defesas do goleiro Douglas. Enfrentando um rival que atualmente está na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Sérgio Duarte avaliou a partida decisiva.

Técnico Sérgio Duarte lidera a equipe do Tufão da Colina. Foto: Lucas Marinho/SREC

“Acho que estamos enfrentando grandes equipes. Essa luta de ‘Davi contra Golias’ vem desde o início. É mais um jogo difícil, contra uma equipe difícil e que conta com bons jogadores e um bom treinador”, explicou o comandante, que segue reafirmando a confiança na equipe.

“O São Raimundo irá procurar fazer sua parte, com muita humildade e sacrifício, para que sejamos a equipe competitiva que estamos sendo desde o começo, que se entrega e deixa tudo dentro de campo para conseguir o resultado. Sabemos das dificuldades, mas sabemos do nosso potencial para fazermos um grande jogo e assim sermos contemplados com mais uma vitória”, finalizou o treinador Sérgio Duarte.

Leia mais

Dirigente do Amazonas FC foge de favoritismo na decisão do turno: “São Raimundo é o favorito”

Amazonas FC anuncia zagueiro Miranda, ex-Vasco, como novo reforço para 2024

Final do primeiro turno do Barezão 2024 terá assistente e árbitro do quadro FIFA