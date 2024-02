Dirigente do Amazonas FC foge de favoritismo na decisão do turno: “São Raimundo é o favorito”

Manaus (AM) – O Amazonas FC tem a chance, neste domingo (25), de ser campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2023 e de se garantir na final do Barezão. O título também classificaria o clube para a Copa do Brasil e para a Copa Verde de 2025. Para um dos fundadores e atual diretor-executivo da Onça-pintada da Zona Leste, Roberto Peggy, o São Raimundo é o favorito para ser campeão.

“Teremos pela frente um dos maiores clubes do Amazonas, centenário, três vezes campeão do Norte, dono de uma camisa muita pesada e de uma torcida fanática. Por todos esses fatores, e por ter eliminado nas últimas fases os melhores times da competição, o São Raimundo é o favorito”, apontou Roberto Peggy.

Após o iniciar a temporada com tropeços, a Onça acumula cinco vitórias consecutivas e, na última quarta-feira (21), avançou para a segunda fase da Copa do Brasil ao bater o Independente-AP por 1 a 0, no estádio Zerão, em Macapá (AP). De acordo com o dirigente, o cansaço pode ser mais um adversário da equipe neste domingo.

“Nossa pré-temporada iniciou em janeiro e, apesar dos tropeços no começo, a equipe vem evoluindo dentro dos conceitos de trabalho do Luizinho (Vieira, técnico do Amazonas). Nossa diretoria confia nesse grupo de atletas, que na quarta-feira, no jogo da Copa do Brasil, lutou bastante e demonstrou um espírito competitivo muito bom. Sabemos que vai ser difícil, mas vamos buscar essa conquista com muita determinação e garra”, explicou Peggy.

O duelo entre aurinegros e alvicelestes acontece neste domingo, às 18h, na Arena da Amazônia, e vale o título do primeiro turno do Barezão. O vencedor, além de garantir vaga na decisão da competição, também se classifica para a Copa do Brasil e para a Copa Verde de 2025. Ingressos para a partida podem ser, no dia do jogo, na bilherteria do estádio, a partir das 16h.

Leia mais

Amazonas FC anuncia zagueiro Miranda, ex-Vasco, como novo reforço para 2024

Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 110 milhões; confira horário

Governo do Rio Grande do Norte oferece recompensa por informações de dupla de fugitivos