VÍDEO: Popó não dá chances a Bambam e vence duelo de boxe em 36 segundos

São Paulo (SP) – O ex-pugilista profissional, Acelino Popó Freitas, de 48 anos, passou por cima do fisiculturista, ator e campeão do BBB 1, Kleber Bambam, de 46, no Fight Music Show 4, realizado entre a noite de sábado (24) e a madrugada deste domingo (25) em São Paulo. Popó derrotou Bambam com um nocaute aos 36,14 segundos de luta.

Bambam passou a semana dizendo que ia chocar o mundo. Ao subir no ringue, o fisiculturista estava acompanhado da boneca Maria Eugênia, companheira desde o reality show, em 2002, e manteve o discurso: “Vou chocar, sim”.

Já Popó foi acompanhado ao ringue pela esposa e nutricionista Emilene Juarez, vencedora de uma das lutas preliminares do card. O pugilista levou os quatro cinturões de campeão mundial de boxe.

Antes do combate, os dois lutadores não tocaram as luvas adversárias, como é praxe no esporte.

No discurso da vitória, Popó valorizou o poder de Bambam para divulgar o evento e encher a casa.

“Digo com toda a humildade, com todo respeito ao Bambam, ele foi responsável por toda essa casa estar cheia. O que ele me provocou… Ele provocou tipo assim: ‘Quero ver esse Popó derrubar esse cara’. Quem está aqui veio pra ver isso, não só por causa de mim. Ele foi o cara que fez todo o marketing, que encheu e deu todas as audiências”, afirmou Acelino.

“É O ACELINO QUE TÁ MACETANDO” 👊⚡️



Popó não dá chance para Bambam "chocar o mundo" e encerra a luta rapidamente.#FMSnoCombate pic.twitter.com/gCPXo4Jnxc — Combate (@combate) February 25, 2024

*Com informações de CNN

