Promotor Alessandro Gouveia recebe Título de Cidadão do Amazonas

Presidente da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP) recebe honraria pela contribuição e trabalho no Ministério Público do Amazonas (MP-AM)

Manaus (AM) – A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) concedeu na manhã desta segunda-feira (26), por meio da Lei 6.474/2023, de autoria do deputado estadual João Luiz (Republicanos), o Título de Cidadão do Amazonas, ao promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) e presidente da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), Alessandro Samartin de Gouveia, no plenário Ruy Araújo do Poder Legislativo.

“O Dr. Alessandro é uma pessoa que vem realizando um ótimo trabalho no Ministério Público do Amazonas e como ele está à frente da Associação Amazonense do Ministério Público, também presta serviços de grande relevância ao estado, então, nada melhor do que essa Casa emitir uma nova certidão de nascimento para uma pessoa que contribui muito com a população”, disse o deputado João Luiz.

O presidente da AAMP e promotor de justiça, Alessandro de Gouveia, revelou que receber o Título de Cidadão do Amazonas foi uma grande surpresa e uma honra.

“Não esperava esse reconhecimento, por isso a surpresa, mas não deixa de ser um momento de grande orgulho e satisfação nessa Augusta Casa. Fico muito feliz e agradeço ao deputado João Luiz pela honraria da nossa atuação ao povo amazonense”, afirmou o promotor de justiça.

Foto: Divulgação

O subprocurador-geral adjunto do estado do Amazonas, Isaltino Neto, que representou o governador Wilson Lima, pontuou que a solenidade da entrega de Título de Cidadão do Amazonas é um momento de reflexão.

“Quando a gente concede, abraça e escolhe o Amazonas para viver, alguém que defende o estado, embora não nascido nele, merece o status de conterrâneo, então, por isso Dr. Alessandro isso é motivo de muito orgulho”, frisou o subprocurador adjunto.

A Sessão Especial contou também com a participação do juiz da Vara dos Crimes de Trânsito do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Flávio Freitas, promotora Lílian Maria Pires, defensor público Nairo Cordeiro, major do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Márcio Lima, vereador de Manaus, Márcio Tavares, 2º vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), Marcelo Lima e dentre outras autoridades.

Histórico

Natural de Maceió (AL), o promotor de Justiça, Alessandro Samartin de Gouveia possui graduação em direito pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió (2004), pós-graduação em nível de especialização em direito processual pela ESAMC/ESMAL (2006), formação complementar em política e gestão da saúde público para o MP – 2016 – pela ENSP/FIOCRUZ, pós-graduando em prevenção e repressão à corrupção: aspectos teóricos e práticos, em nível de especialização (2017/2018), pela ESTÁCIO/CERS, mestre e doutorando em direito constitucional pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR.

O homenageado veio morar no Amazonas em razão da aprovação em terceiro lugar no concurso para promotor de justiça e foi nomeado em 17 de julho de 2009. Foi titular da Promotoria de Justiça de São Paulo de Olivença, passou por Coari, Santo Antônio do Iça, Amaturá, Santa Isabel do Rio Negro, Lábrea, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã até ser promovido para a 105ª Promotoria de Justiça da Capital do Tribunal do Júri, depois foi removido para a 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, até ser removido para a 46ª Promotoria de Justiça da Capital de Proteção ao Patrimônio Público.

Em fevereiro de 202, foi eleito presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, sendo reconduzido em 2023 para mais um biênio. Em Outubro de 2023, foi eleito secretário-geral da diretoria executiva da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público.

*Com informações da assessoria

