Delegado Antônio Rondon Júnior recebe Título de Cidadão do Amazonas da Aleam

Manaus (AM) – Na comemoração de aniversário, o delegado da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) Antônio Rondon Júnior recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) nesta terça-feira (19), o Título de Cidadão do Amazonas, por meio de propositura do deputado estadual João Luiz (Republicanos).

“Fico feliz em conceder esse Título de Cidadão Amazonense ao delegado Antônio Rondon Júnior, que desenvolve um brilhante trabalho à frente da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), além de ter coordenado diversas ações policiais no nosso estado”, disse o deputado João Luiz.

O parlamentar, que também é presidente da Comissão de Promoção ao Desporto e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Aleam explicou que trabalhou neste ano com o delegado Antônio Rondon Júnior durante os ataques às escolas no estado.

“Como presidente da comissão entrei em contato com ele e palestramos em colégios da capital e interior do Amazonas para mostrar o caminho correto aos estudantes. Isso me impulsionou a tramitação na Casa, do Título de Cidadão do Amazonas para o delegado Antônio Rondon Júnior”, afirmou o republicano.

O delegado Antônio Rondon Júnior destacou que está há mais de 30 anos no estado do Amazonas. “Fiquei muito contente e lisonjeado. É uma honra receber este título, quando eu soube do início do processo da concessão deste título, através do deputado João Luiz eu fiquei muito entusiasmado, pois são muitas experiências maravilhosas, muito suor, correria e alegria aqui no estado”, comentou Rondon Júnior.

O delegado-geral da PCAM, Bruno Fraga, que representou o governador Wilson Lima, destacou que o delegado Antônio Rondon Júnior é muito valoroso para a Polícia Civil do Amazonas. “Você é muito merecedor disso tudo, meus parabéns. O senhor engrandece muito a nossa instituição”, concluiu Fraga.

A solenidade foi presidida pelo deputado estadual Delegado Péricles, contou com a participação do deputado estadual Wilker Barreto, secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar, Kuka Chaves, desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Elci Simões, o juiz do TJAM, Eliezer Fernandes Júnior, do Juizado da Infância e Juventude Infracional, o delegado Jeff MacDonald, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Amazonas (Sindepol-AM) e dentre outras autoridades.

Histórico

Antônio Lara Marialva Meireles Rondon Júnior é natural de Vilhena, em Rondônia. O delegado foi aprovado em concurso público em 2009 para Polícia Civil do Amazonas, onde desenvolveu trabalhos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), Delegacia Especializada em Crimes contra a Fazenda Pública Estadual, Departamento de Narcóticos do Amazonas (Denarc-AM) e Distritos Integrado de Polícia (DIPs). Atualmente, é o titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc).

*Com informações da Aleam

