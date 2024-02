Amazonas recepciona 1,5 mil turistas no 8º navio da temporada de cruzeiros 2023/2024

Manaus (AM) — O cruzeiro Silver Nova, de bandeira das Bahamas, chegou à capital amazonense na manhã desta segunda-feira (26). O navio é o oitavo do ano a atracar no Porto de Manaus durante a temporada 2023/2024. A bordo vieram 1.157 passageiros, sendo 627 passageiros e 530 tripulantes, em sua maioria estadunidenses, ingleses, alemães e canadenses.

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) recebeu os cruzeiristas com dançarino apresentando o ritmo de boi-bumbá e distribuição de mapa turístico no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), além de atendimento bilíngue.

De acordo com a diretora de Marketing da Amazonastur, Ana Cláudia Rego, o interesse de turistas estrangeiros em conhecer o maior estado do Norte do país é resultado do trabalho intenso do órgão estadual.

“A Amazonastur tem participado das principais feiras, exposições e conferências nacionais e internacionais do setor, promovendo o destino, em busca de parcerias. Também vale destacar que esses turistas estão vindo para a cidade em busca de experiências e isso é muito importante, porque há um impacto na economia, onde há um giro de receita para o Estado”, ressaltou a diretora.

Serra da Valéria

A chegada do Silver Nova promove o impacto positivo do turismo de cruzeiros em Manaus, contribuindo para a economia local e proporcionando experiências únicas aos visitantes. Com a continuidade da temporada, a cidade espera receber aproximadamente 19 mil turistas até o fim da temporada, fortalecendo sua posição como destino turístico de destaque na Região Amazônica.

Durante os três dias em que permanecerão na cidade, os turistas terão a oportunidade de explorar os principais atrativos, incluindo visitas ao icônico Teatro Amazonas e ao tradicional Mercado Adolpho Lisboa.

A turista belga, Ann de Groote, elogia a hospitalidade do povo amazonense e afirma que gostou de conhecer a Serra da Valéria, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

“A gente gostou muito até agora, foi um tempo que passamos pela Amazônia, visitamos também uma vila e foi uma experiência muito boa. As pessoas também são muito gentis. Estamos nos sentindo bem-vindos a este país, então é muito bom estar aqui no Brasil. Obrigado por nos convidar”, disse a belga.

O navio Silver Nova tem 244 metros de comprimento e bandeira bahamense. A embarcação tem partida prevista para esta quarta-feira (28). E o próximo navio a atracar em Manaus será o Zaandam, na próxima sexta-feira (1º).

*Com informações da assessoria

