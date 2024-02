Bazar Solidário oferta produtos de expositores na Aleam

Manaus (AM) — O Bazar Solidário, evento do calendário fixo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), segue até sexta-feira (1º), das 8h às 14h, na Escola do Legislativo Senador José Lindoso. Participam do Bazar Solidário expositores de variados segmentos, como artesanato, vestuário e alimentação; de instituições como Fazenda Esperança, Movimento Nação Mestiça e servidores ou seus dependentes.

Ações como essa fazem parte do calendário de eventos da Casa, pois o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB), afirma que a atual Legislatura tem o compromisso de ir além da missão original do Parlamento, sendo legislar e fiscalizar as ações do Executivo.

“Nosso compromisso é com o povo, oferecendo formas de qualificação, empreendedorismo e acesso à cultura”, disse o presidente Roberto Cidade, lembrando ainda que a Escola do Legislativo Senador José Lindoso disponibiliza durante todo o ano cursos, gratuitos, de capacitação em áreas como legislação, gestão, informática, dentre outros.

A expositora Noemi Santana, que participa todos os meses do Bazar vendendo alimentos, afirma que o espaço é um momento para aquecer as vendas e divulgar seu trabalho, pois consegue captar clientes. “Além dos servidores da Casa, conseguimos atingir o público que visita o Parlamento, e assim conhece nosso trabalho”, destaca a expositora.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Chef lança produtos exclusivos e artesanais para Páscoa 2024 em Manaus

Amazonas recepciona 1,5 mil turistas no 8º navio da temporada de cruzeiros 2023/2024

Chef lança produtos exclusivos e artesanais para Páscoa 2024 em Manaus