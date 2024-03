Final do primeiro turno do Barezão 2024 registrou maior público em quase 10 anos

Até o fim do primeiro turno do Barezão 2024, quase 38 mil torcedores compareceram às praças esportivas na capital e no interior

Manaus (AM) – A final do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024, entre Amazonas e São Raimundo, realizado no último domingo (25), na Arena da Amazônia, atingiu o público de 7.714 torcedores. Com esse número, a decisão superou o público de 2015, também realizada na Arena da Amazônia, que recebeu 6.787 torcedores. Na ocasião, o Nacional FC levantou a taça e se tornou o primeiro campeão no templo do futebol amazonense.

Até o fim do primeiro turno do Barezão 2024, quase 38 mil torcedores compareceram às praças esportivas na capital e no interior, para acompanharem de perto seus times do coração. Palcos dos jogos, Arena da Amazônia, Carlos Zamith, Ismael Benigno, a ‘Colina’, Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva, e o Gilberto Mestrinho, o ‘Gilbertão’, em Manacapuru, testemunharam golaços, dribles e esforços de atletas empenhados em honrar o manto que vestem e retribuir o incentivo vindo das arquibancadas.

O aumento de público emociona o presidente da FAF, Ednailson Rozenha, que revela gratidão ao torcedor e seu entusiasmo para o segundo turno.

“É mais um sonho realizado. Por isso, fico emocionado em ver que o torcedor está de volta aos estádios. Na capital e no interior, temos milhares de amazonenses apaixonados por futebol. Eles merecem tudo isso que estamos vivenciando. Esse aumento é uma prova que estamos resgatando a credibilidade do futebol amazonense e criando uma identidade com as novas gerações, pois as arquibancadas também foram tomadas por muitos jovens, adolescentes e crianças. O segundo turno está prestes a começar, neste momento chegamos na metade do campeonato e teremos muitos jogos ainda pela frente. O maior Barezão de todos os tempos precisa de você, torcedor, vamos juntos fazer história”, afirmou o mandatário.

O resgate do torcedor ao estádio é o resultado de várias ações criadas pela Federação que envolvem os clubes, imprensa e, claro, os torcedores. Dentre elas, estão: valores de ingressos acessíveis, controle de acesso, organização, credenciamento da imprensa esportiva e, claro, transparência na competição. Isso mostra que houve mudança positiva no Campeonato Amazonense, dentro e fora de campo. O torcedor também segue empolgado com a possibilidade de ver de perto seu time do coração e ainda ter a chance de levar um carro 0km para casa. Assim como no primeiro turno, no restante do campeonato, cada ingresso comprado valerá um bilhete para concorrer ao veículo oferecido pela FAF.

