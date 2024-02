Manauara é eliminado da Copa Verde pelo Tocantinópolis, que encara o Manaus FC na próxima fase

Em sua estreia histórica na Copa Verde, o Manauara perdeu para o Tocantinópolis-TO por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (28), no Estádio João Ribeiro, e acabou eliminado da competição. Everson Bilal e Igor marcaram para a equipe da casa e Jonathan Moc balançou as redes para o Robô da Amazônia.

Classificado, o Tocantinópolis agora vai encarar o Manaus. A segunda fase também será em jogo único, com mando do Gavião do Norte, no dia 6 ou 13 de março. Os detalhes serão divulgados em breve pela CBF.

Pelo Estadual, o Manauara volta a campo no próximo domingo (3), às 16h, no Estádio Carlos Zamith, diante do Princesa do Solimões, em duelo válido pela primeira rodada do segundo turno.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Manauara foi quem assustou primeiro. Ainda no segundo minuto de jogo, Gama brigou pela bola na esquerda e finalizou para o gol, mas o goleiro Anderson Luiz caiu para fazer a defesa. Porém, a resposta dó Tocantinópolis foi fatal. Aos quatro minutos, Rômulo Carioca recebeu livre pela esquerda e cruzou à meia altura para Everson Bilal completar para o fundo do gol e abrir o placar.

Aos 23 minutos, o Robô da Amazônia chegou de novo. Vitinho cruzou da direita e Gustavo afastou para trás e quase marcou contra. Seis minutos depois, nova resposta do Verdão do Norte. Gabriel Caju recebeu pela direita e arriscou de fora da área e a bola passou com perigo para fora. Aos 33, foi a vez de Pedro Igor ajeitar para Pedro Dias, que avançou pelo meio e chutou no canto, mas Jonathan foi buscar e mandou para escanteio.

Aos 37 minutos, o goleiro Anderson Luiz evitou o empate do Manauara. Vitinho cobrou escanteio na área e Guilherme Moller completou de cabeça para o gol, mas o arqueiro da equipe tocantinense foi buscar.

Segundo tempo

Após o intervalo, o Tocantinópolis assustou logo no segundo minuto de jogo, quando Rômulo Carioca cobrou falta na trave direita de Jonathan. Aos 25 minutos, o Manauara foi buscar o empate. Após cruzamento da direita, a defesa afastou e Jonathan Moc emendou de primeira para marcar um bonito gol e deixar tudo igual no Ribeirão.

E quando a partida caminhava para o empate e definição em disputa de pênaltis, o Tocantinópolis foi buscar a vitória. Já aos 49 minutos, após cruzamento da direita, a bola ficou viva na área, a defesa não afastou e Higor aproveitou para mandar no canto de Jonathan e colocar o 2 a 1 no placar. E ainda deu tempo do goleiro do Robô evitar o terceiro gol. Elifran finalizou de dentro da área e Jonathan foi buscar.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Manauara EC estreia na Copa Verde diante do Tocantinópolis-TO, nesta quarta-feira (28)

Time Sub-17 do Amazonas FC estreia na Copa do Brasil tentando repetir feito da equipe principal

Amazonas FC vence o São Raimundo e conquista primeiro turno do Barezão 2024