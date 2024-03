Amazonas FC enfrenta Paysandu na segunda fase da Copa do Brasil sub-17

Manaus (AM) – Após eliminar o Sant German-RO com vitória por 2 a 1 na última quarta-feira (28), o Amazonas FC conheceu o adversário da segunda fase da Copa do Brasil sub-17: o Paysandu. O time paraense despachou o São Paulo-AP em casa por 1 a 0 e se classificou para encarar as Feras da Base no próximo estágio da competição nacional de base.

Os detalhes foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste sábado (2). Diferente da fase inaugural, desta vez, serão jogos de ida e volta. Na próxima quinta-feira (7), o Amazonas vai até o Estádio da Curuzu, em Belém (PA), às 15h (de Manaus), para o jogo de ida. Na semana seguinte, no dia 13, a Onça-pintada recebe os paraenses no Estádio Carlos Zamith, às 15h (de Manaus), para definir a classificação à terceira fase.

A equipe que vencer na soma dos placares segue adiante na Copa do Brasil sub-17. Em caso de igualdade após os dois jogos, o classificado será definido na disputa de pênaltis. Na terceira fase, os confrontos serão formados no cruzamento olímpico, levando em consideração as campanhas na classificação geral.

*Com informações da assessoria

