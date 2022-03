Juliette diz estar com medo e ansiosa para show de estreia

Há pouco mais de um ano, a paraibana Juliette saiu do total anonimado para se tornar um dos rostos mais pop do Brasil. A fama repentina veio ao entrar para o elenco do BBB 21, do qual foi a grande campeã. Longe do reality show, virou favorita do mercado publicitário e das páginas de celebridades na internet. Neste sábado, ela inaugura mais um capítulo dessa recente trajetória de sucesso: a turnê Caminhos. O primeiro show será no Qualistage, no Rio.

“Na minha turnê, cada elemento contará uma história: o palco, os instrumentos, as letras das músicas e o figurino. A moda é um meio de expressão importante”, diz a agora cantora, que ganhou festa em sua homenagem essa semana da grife Colcci.

Juliette afirma que deu palpites nos looks, queria algo mais simples.

“Minha ideia era trazer elementos que tivessem um significado. Vou dar um spoiller: usarei uma capa. Essa peça simboliza a continuidade, fluidez e caminho. Queria esses elementos, mas nada muito grandioso.”

Sobre a estreia nos palcos, a paraibana não nega: “Estou com muito medo e ansiosa, mas muito grata por essa oportunidade, que é maior do que eu sonhei. Dei uma entrevista recentemente na casa de espetáculo que farei esse début e vi um quadro com vários ícones da música. Pensei comigo: ‘Será que vou estar ali daqui a 10 anos?’ Quem sabe?”.

Com 33,6 milhões de seguidores só no Instagram, Juliette diz que ainda não se acostumou com a fama.

“Todo dia acontece uma surpresa diferente. Você acha que está acostumado e vem algo que te tira totalmente do eixo. Eu me habituei a dar entrevista, mas aí amanhã conheço um artista que amo e fico eufórica. Para mim, é tudo novo. Talvez, daqui a muitos anos eu consiga achar tudo normal.”

Questionda sobre como consegue manter os pés no chão: “Tenho raízes fortes e sólidas, que não me deixam deslumbrar. E isso foi construído durante 32 anos. É só seguir.”

*Com informações do IG

