Caseiro cai dentro de forno e morre carbonizado

A filha de 11 anos de Luiz Martins Chaves, 41, ainda lutou para salvar a vida do pai

Benevides (PA) – Uma tragédia chocou os moradores de Benfica, na região metropolitana de Belém do Pará, na manhã desta sexta-feira (25).

O trabalhador que fazia a limpeza de um forno, identificado como Luiz Martins Chaves, de 41 anos, caiu dentro da estrutura e morreu carbonizado.

O caso aconteceu no quilômetro 02 de um sítio, na rodovia estadual PA – 404, em Santa Maria de Benfica, nas proximidades do município. Luiz era caseiro do local e foi encontrado pela filha, uma criança de apenas 11 anos de idade, que pediu socorro para o pai.

Apesar dos esforços da criança, não houve mais tempo para impedir que o homem fosse carbonizado. O caso gerou bastante comoção dos moradores da cidade.

*Com informações do RB1 Notícias

