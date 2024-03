Dado Dolabella revela crise em relacionamento com Wanessa Camargo

Cantora foi expulsa do BBB 24 e ainda não se encontrou com o namorado

Wanessa Camargo foi expulsa do Big Brother Brasil 24 no último sábado (2), e ainda não se encontrou com o namorado, Dado Dolabella. Em seu Instagram, a cantora compartilhou seu reencontro com alguns familiares.

Segundo o Extra, Dado Dolabella admitiu que o relacionamento dos dois está passando por uma crise e que está “sem status definido”. Os dois estão em São Paulo, mas não tem previsão para reencontro. “A gente se acostuma a ver todo dia, mas está tudo fluindo”.

“A gente se falou, ela está bem, está com os filhos, com a família, com o amor que ela precisa, e o tempo resolve tudo”, declarou ao veículo.

Questionado se eles ainda estão juntos, o ator se esquivou da pergunta e disse não saber em que pé está o namoro.

“Então, poxa… Não consigo te responder isso”, contou. Após ser questionado se o relacionamento está no fim e se a posição continuará quando eles se encontrarem, Dado manteve a dúvida no ar: “É, pode ser”.

Na sequência, o ator foi questionado sobre como está Wanessa. “A gente já se falou, ela está bem, está com os filhos, está com a família, com o amor todo que ela precisa. O tempo resolve tudo, eu costumo dizer isso, que o tempo é o senhor dos destinos e nada como ele para acertar as coisas”, declarou.

Entretanto, eles ainda não se encontraram e ainda não há uma previsão. Sobre não estar mais vendo a cantora na TV, ele disse como está o coração. “Está apertado, né? A gente costuma ver ela todo dia e agora sem… mas tudo fluindo”, completou.

Ainda de acordo com o jornal, Zilu Godói, mãe de Wanessa, expulsou o genro de sua casa. Os dois trocaram farpas nas redes sociais durante a participação da artista no reality show.

O casal se mudou para a mansão da ex-mulher de Zezé di Camargo pouco tempo após reatarem o namoro, quando o ator saiu da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para morar com a amada.

Enquanto estava confinada na casa mais vigiada do Brasil, Wanessa já havia admitido a outros participantes que considerou entrar no reality show solteira.

*Com informações da Terra

