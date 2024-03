Rede atacadista em Manaus inaugura 13º unidade e gera 244 postos de trabalho

A nova unidade amplia a presença da rede atacadista em todas as zonas de Manaus e contribui com a economia do estado, gerando 244 postos de trabalho

Manaus (AM) — O Super Nova Era inaugura, nesta quinta-feira (7), a partir das 7h30, a 13ª unidade do grupo na capital amazonense. Localizada na avenida Coronel Teixeira, 7849, Ponta Negra, a nova unidade amplia a presença da rede atacadista em todas as zonas de Manaus e contribui com a economia do estado, gerando 244 postos de trabalho.

Recentemente, o grupo inaugurou unidade no bairro Alvorada e o planejamento de expansão continua. Este ano, a expectativa é abrir mais uma unidade em Manaus, chegando assim a 20 em toda a região Norte. Além do Amazonas, a rede também está presente com quatro unidades em Porto Velho, Rondônia, e três em Boa Vista, Roraima.

A loja da Ponta Negra representa a geração de mais empregos na cidade, que se somam aos 4.275 postos de trabalho mantidos pelo Grupo. A nova unidade atua dentro do mesmo conceito de serviço das demais, na linha cash & carry, voltada tanto para os que compram no atacado (em grandes quantidades), como no varejo. Conta com um espaço amplo, distribuídos em diversos setores, como peixaria, açougue, hortifruti e padaria.

Segundo o diretor Comercial do Nova Era, Tarcísio Bunzli, a população manauara está ganhando mais uma loja moderna e completa, com produtos de qualidade e serviços que fazem a diferença no dia a dia e que já são reconhecidos.

“É o caso do TeuCard, cartão próprio da rede, que oferece benefícios exclusivos e parcelamento das compras em até três vezes sem juros”, disse.

Para a inauguração da unidade Ponta Negra, disse ele, uma grande programação está sendo preparada, com ofertas em diversos segmentos e cashback de 0,5% em toda a loja. Equipes do TeuCard estão fazendo análise, aprovação e impressão do cartão na hora. Além disso, quem aderir ao TeuCard platinum ganha dois meses de plano odontológico gratuito.

Grupo

Instalado há mais de 40 anos na região Norte, o Grupo Nova Era foi apontado, por dois anos consecutivos (2022 e 2023), como maior atacadista e distribuidor da região, pela ABAD/Nielsen. O levantamento é organizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad).

“O Grupo Nova Era aposta na qualidade dos produtos, na excelência do atendimento e nos preços diferenciados. Isso tem sido decisivo para torná-lo uma referência na região”, ressalta a gerente de Marketing, Viviane Cavalcante. O Grupo utiliza vários canais para o cliente realizar a compra: lojas físicas, o site www.supernovaera.com.br e aplicativos de compras.

