Whirlpool em Manaus conta com mais da metade da operação composta por mulheres 

Manaus (AM) — Há mais de 30 anos em Manaus, a Whirlpool Corporation, fabricante de eletrodomésticos detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, tem mais mulheres do que homens atuando na operação da fábrica. A Unidade, responsável por produzir ar-condicionados, micro-ondas, lava-louças e máquina de bebidas, atingiu a marca de 53% de colaboradoras.

“A Whirlpool tem como um de seus Valores a Inclusão e Diversidade e, alinhado também à agenda ESG (Ambiental, Social e Governança), estamos trabalhando para ter um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso internamente, onde as pessoas se sintam incluídas, escutadas, respeitadas e valorizadas e possam se desenvolver em todo seu potencial, contribuindo também com uma sociedade mais igualitária e justa”, afirma Juliano Lima, gerente sênior da Unidade da Whirlpool Manaus.

A empresa investe em ações voltadas para as mulheres. Como exemplo, sala de lactação, berçário, em parceria com o SESI, e o Programa Jeito de Amar, que conta com profissionais da saúde abordando temas relacionados à maternidade.

As colaboradoras mulheres também são a maioria em outras duas Unidades da Whirlpool no País. Em Rio Claro/SP, onde fabricam lavadoras, fogões, fornos e cooktops, são 52%. Já em Joinville, responsável pela produção de refrigeradores, freezers, secadoras de roupas e purificadores de água, a presença feminina na operação é de 51%.

Dia Internacional da Mulher

Há mais de duas décadas, foi lançado o Instituto Consulado da Mulher, ação social da Whirlpool que apoia o empreendedorismo feminino.

“Em 2002, no Dia Internacional da Mulher, lançamos um projeto que buscava a inclusão e a construção de um ambiente onde todas as mulheres pudessem ser respeitadas e reconhecidas, com oportunidades garantidas, as empoderando para se tornarem empreendedoras nas suas localidades. De lá para cá, já foram beneficiadas quase 40 mil pessoas em todo país”, afirma Adriana Carvalho, diretora-executiva do Consulado.

O Instituto também é responsável por resgatar, muitas vezes, a autoestima dessas mulheres, incentivando o máximo potencial de seus negócios. Por meio de metodologia própria, é realizado o acompanhamento integral do negócio, dando orientações de onde investir, como aumentar as margens de lucro, como precificar o produto, qual o momento certo de expansão, interação com cliente, gestão de estoque, entre tantos outros assuntos que capacitam cada mulher a ser líder do próprio negócio.

Em Manaus, o Consulado da Mulher está presente desde 2007 e já beneficiou mais de duas mil pessoas. “No ano passado, foram 1.093 pessoas beneficiadas diretamente e 2.459 pessoas beneficiadas indiretamente, em 180 cidades de todo país, com programas online ou híbrido gratuitamente”, explica Adriana.

As mulheres interessadas podem acessar o site para mais informações www.consuladodamulher.org.br.

*Com informações da assessoria

