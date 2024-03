EmpoderaEla: Empreendedorismo feminino é incentivado em Manaus com loja colaborativa

Manaus (AM) — Até o fim de março, o Manauara Shopping abre as portas para empreendedoras locais por meio de uma loja colaborativa. A iniciativa, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), faz parte da sexta edição do projeto EmpoderaEla promovido pela ALLOS, com o propósito de incentivar o empreendedorismo feminino e oferecer oportunidades para mulheres que buscam expandir seus negócios.

A loja colaborativa está montada no Piso Castanheiras, em frente à YouCom, e funciona das 10h às 22h, com artesanatos que incluem biojoias, bolsas, artigos de decoração, além de mudas de árvores e vários outros itens, uma diversidade que reflete o talento e a criatividade das mulheres empreendedoras da região.

A gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, destaca que o objetivo da ação é promover a conexão entre clientes e empreendedoras, ampliando a visibilidade e a oportunidade de geração de negócios.

“Ao oferecermos apoio para mulheres empreendedoras, contribuímos para o crescimento econômico da região, e também ajudamos a promover a autonomia financeira e o fortalecimento da representatividade feminina nos negócios. No Manauara Shopping, temos o compromisso de ser um espaço que não apenas acolhe, mas também impulsiona o talento e a criatividade das empreendedoras locais”, pontua.

“Acreditamos que nossos shoppings são catalisadores de momentos e oportunidades para conectar, inspirar e empoderar as mulheres. Por isso, nesta sexta edição do EmpoderaEla, queremos continuar a contribuir e oferecer um espaço que ajude a impulsionar o desenvolvimento profissional e a autonomia dessas mulheres”, explica Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS.

Campanha nas redes

Ao longo do mês, o projeto EmpoderaEla vai apresentar, nas redes sociais da ALLOS, três filmes institucionais onde colaboradoras contarão sobre a vivência no mercado de trabalho a partir de perguntas acerca dos desafios, inspirações e experiências de reconhecimento ao longo da jornada profissional.

A ALLOS também vai celebrar o Mês da Mulher com o seu público interno com a campanha “Conectadas Somos a ALLOS”: pequenos filmes dando voz a colaboradoras que contribuem para o desenvolvimento da companhia circularão nas redes e internamente, evidenciando a força feminina na empresa — inclusive em cargos de liderança. A ação ocorre no Dia Internacional da Mulher, 8 de março.

Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local.

O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício. Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

*Com informações da assessoria

