Atleta do Pelci exalta programa após driblar crises de ansiedade por meio do esporte

Manaus (AM) – Atleta da modalidade de futebol de campo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), Maria Vitória, de 11 anos, era uma criança muito agitada, com aspectos de nervosismo e ansiedade, e agora, têm tido melhoras significativas por meio da atividade esportiva. Ela vem evoluindo no núcleo do programa no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Três vezes na semana, com uma hora de treino, a atleta mirim se destaca pela melhora da lateralidade, coordenação motora e foco no aprendizado.

“Eu gosto muito de estar aqui no Pelci, de treinar futebol e meu maior sonho é jogar na Arena da Amazonia”, comemorou Maria Vitória, de 11 anos.

Maria Vitória é atleta da modalidade futebol. Foto: Divulgação/Sedel

O pai da atleta, Marcelo Massulo, ressaltou a importância das atividades esportivas na melhora de humor da filha. “Antes da chegada do Pelci ela era uma criança ansiosa, não dormia bem, tinha muitas limitações sociais. Com o futebol a ansiedade dela passou, hoje ela é mais tranquila, tem paciência, tem melhorado muito em casa e na escola. Como pai fico muito feliz com o desenvolvimento dela”, comentou

O treinador de futebol do Pelci, Fábio Gomes, destacou os benefícios da atividade esportiva para a juventude. “O futebol é uma porta de entrada para a criança ter uma melhor interação social, melhora a coordenação motora e cognitiva. A Vitória era uma atleta que não conseguia desenvolver interação social, pouco a pouco ela foi mostrando ótimos resultados”, disse.

Hoje, o programa do Governo do Amazonas conta com mais de 62 núcleos em Manaus, incluindo também os estádios de futebol Carlos Zamith e Oswaldo Frota, promovendo qualidade de vida e combatendo o sedentarismo na vida da juventude.

