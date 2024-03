Série B: Amazonas FC estreia em casa, contra o Sport-PE; confira tabela divulgada pela CBF

Manaus (AM) – Atual campeão da Série C, o Amazonas FC conheceu o caminho que terá na sua primeira participação na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta quarta-feira (6), a tabela básica da competição nacional, que começa no dia 19 de abril. A estreia aurinegra será contra o Sport-PE, em casa, no dia 19, 20 ou 21 de abril.

O documento divulgado pela entidade máxima do futebol brasileiro apresenta as datas base das 38 rodadas da Série B. Desde 2006, o futebol amazonense não tinha um representante na segunda divisão brasileira. A competição segue o sistema de pontos corridos, com jogos de ida e volta.

Após a estreia, a Onça-pintada terá dois duelos seguidos fora de casa, contra CRB e Ponte Preta. Na 4ª rodada, a equipe amazonense recebe o Santos e na seguinte, volta a atuar longe de Manaus, diante do Ceará.

Confira a tabela básica.

