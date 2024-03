Empresa nacional de produtos hospitalares em Manaus investe em tecnologia

Manaus (AM) — A SR é uma empresa que faz parte do grupo Saldanha Rodrigues, que atua no mercado há 50 anos, desde o ano 2000 está no Polo Industrial de Manaus (PIM) no ramo de produtos para a saúde. Um grupo, 100% familiar, focado na união e na visão de futuro compartilhado entre os dirigentes.

A SR atua com uso de energia limpa, no mercado de fabricação de produtos médicos hospitalares, tais como seringas, agulhas, frascos coletores, máscaras e toucas. Em Manaus, é uma das maiores empresas, com a geração direta de 400 empregos, mesmo sendo uma indústria completamente robotizada.

Segundo o direto técnico, Tomé Mauro da Silva, essa é uma empresa que qualquer município gostaria de ter. Ela produz atualmente dois milhões de seringas mensais, porém a capacidade chega a 5 milhões.

No Brasil existem apenas três empresas, porém os maiores competidores, vem da Azia e Oriente, sendo os chineses responsáveis pela maior fatia dos produtos no mercado brasileiro, o que se deve ao preço e não a qualidade dos produtos.

Hoje, no Brasil, os critérios de fiscalização são rígidos. “Não poderia ser diferente, pois estamos falando de vida, porém os produtos importados, não recebem os mesmos tratamentos”, destaca Tomé.

Ele revela que a borracha da seringa usada na fabricação brasileira e em especial na SR, não é oriunda do látex, que contem micro-organismo e em contato com uma pessoa alérgica pode causar um choque anafilático.

O produto nacional tem garantia e rastreabilidade. As seringas nacionais são utilizados O polipropileno ou PP é um polímero termoplástico produzido a partir da polimerização do gás propileno, ou propeno.

O tipo de plástico que pode ser moldado quando submetido à temperatura elevada, por isso é classificado como um termoplástico. “Aqui usamos um produto dentro das normas brasileiras, porém às importadas não sabemos as origens dos insumos”, afirmou.

Pandemia

A SR Saldanha e Rodrigues teve um papel relevante durante a pandemia, atuando para não faltar seringas e agulhas para a vacinação de todos os brasileiros, além de realizar doações de toucas e máscaras para hospitais e entidades filantrópicas.

A empresa desenvolveu ainda uma seringa especial, para a vacina contra a Covid-19, que evitava o desperdício. Conforme o diretor, a seringa normal, com uma ampola com dez doses, ao menos uma era desperdiçada, mas com o produto desenvolvido na SR, o número era ampliado e pelo menos mais duas pessoas, recebiam a dose. Equipamento resultou em economia nas prefeituras de Manaus e Belo Horizonte, as duas capitais brasileiras que optaram pelo produto.

