Amazonas FC visita o Maringá-PR disputando vaga na terceira fase da Copa do Brasil

O Amazonas FC volta a campo pela Copa do Brasil 2024 logo mais, às 20h30 desta quinta-feira (14). Mais uma vez longe de casa – assim como foi na estreia -, a Onça-pintada vai até o Sul do país para encarar o Maringá-PR, em cidade homônima, no estádio Willie Davids, pela segunda fase da competição. Quem vencer avança e, em caso de empate, o classificado será definido nos pênaltis.

Ambas as equipes estrearam com vitória no torneio. O Aurinegro bateu o Independente-AP por 1 a 0, com gol de Rubens, no estádio Zerão, em Macapá (AP). Já os paranaenses superaram o América-MG, em casa, por 2 a 0. O duelo desta quinta será o primeiro entre as duas equipes na história, com transmissão ao vivo e com imagens pelo Amazon Prime.

Em seus respectivos estaduais, tanto Amazonas quanto Maringá vivem bom momento. A Onça-pintada faturou o primeiro turno do Amazonense e tem aproveitado o segundo para rodar o elenco e poupar para as competições mata-mata. Já o Dogão está na semifinal do Paranaense e inicia sua disputa por um lugar na decisão no fim de semana, contra o Coritiba.

Para este confronto, o técnico Luizinho Vieira não poderá contar o lateral-direito Ezequiel (machucado) e com os volantes Wendell e Jorge Jiménez (ambos suspensos). Recuperado de lesão, o também volante PH volta a ficar disponível para o comandante aurinegro, assim como o goleiro Marcão, que retorna após cumprir automática.

