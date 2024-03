Atleta de Iranduba faz rifa para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em SP

Sonho de Gabriel é competir no Campeonato Brasileiro, representando não apenas sua equipe, mas também o estado do Amazonas

Iranduba (AM) – O atleta amazonense Márcio Gabriel, de 15 anos, integrante da equipe GFTeam Iranduba, está promovendo uma rifa beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para cobrir as despesas necessárias para participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que será realizado em São Paulo, de 20 a 28 de abril deste ano.

Natural do município de Iranduba, município da zona metropolitana de Manaus, Gabriel já coleciona conquistas regionais, sendo campeão do Campeonato Norte e Nordeste, em 2022. Com um total de cinco medalhas, entre ouro, prata e bronze, o atleta demonstra habilidade e comprometimento na carreira esportiva. Recentemente, o amazonense conquistou o troféu de primeiro lugar no Campeonato de Luta Casada Kazuteru Noguchi.

O sonho de Gabriel é competir no Campeonato Brasileiro, representando não apenas sua equipe, mas também o estado do Amazonas. Determinado e dedicado, ele se prepara intensamente todos os dias, treinando para alcançar o sucesso quando chegar à competição nacional.

“Meu sonho é representar o Iranduba, o Amazonas como um todo, no Campeonato Brasileiro. Treino todos os dias para quando chegar lá, sair vitorioso”, afirma o atleta.

A realização da rifa beneficente vai ajudar Gabriel a pagar os custos da passagem aérea, hospedagem e alimentação, permitindo que ele tenha a chance de competir em um dos eventos mais importantes do calendário nacional de jiu-jitsu.

Os interessados em ajudar o jovem atleta podem adquirir a rifa no valor de R$5. A compra pode ser realizada diretamente com a avó do atleta, Amarilda Epifania Coelho, por meio do Pix (92) 98854-3655 (Nubank).

O sorteio da rifa acontece no dia 31 de março. Os prêmios são: kit Natura, jogo de forma retangular e um espelho grande. Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 98854-3655.

