Vice-presidente do Manauara EC recebe suspensão de 390 dias por cuspir e ofender árbitro

Filho do presidente do clube, Paulo Victor Silva de Souza foi condenado por cuspir e ofender o árbitro Halbert Luis Moraes Baia, na partida entre Manauara e Princesa do Solimões, pelo Campeonato Amazonense

Manaus (AM) – O vice-presidente do Manauara EC, Paulo Victor Silva de Souza, foi condenado pelo Tribunal da Justiça Desportiva do Amazonas (TJD/AM) por cuspir e ofender o árbitro Halbert Luis Moraes Baia, na partida entre Manauara e Princesa do Solimões, pela rodada de estreia do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. A decisão aconteceu em sessão realizada nesta terça-feira (12), na sede do Tribunal.

De acordo com a denúncia, o episódio que culminou na condenação de Paulo Victor, filho do presidente do Manauara EC, aconteceu no intervalo da partida entre Manauara e Princesa do Solimões, no estádio Carlos Zamith, no dia 3 de março. O duelo terminou empatado em 0 a 0 e a equipe do Robô da Amazônia reclamou de um pênalti não marcado a seu favor. Após o erro, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) suspendeu o árbitro Halbert Baia.

Por unanimidade, o dirigente foi condenado por 390 dias de suspensão, por infração ao artigo 254-B, parágrafo único do Código Brasileiro da Justiça Desportiva (CBJD) – por cuspir no árbitro, e ao artigo 258, parágrafo segundo, inciso II, do CBJD – por desrespeitar membros da equipe de arbitragem).

Na sessão de julgamento, o relator do processo, Dr. Geraldo Rocha, entendeu que a conduta do dirigente não pode ser tolerada, que além de desrespeitosa e repugnante, viola os princípios do fair play e da ética desportiva. Desse modo, o relator votou pela procedência da denúncia, para condenar o vice-presidente do Robô da Amazônia.

*Com informações da FAF

Leia mais

Copa do Brasil Sub-17: Amazonas FC recebe o Paysandu sonhando com vaga nas quartas de final

Manauara e Princesa do Solimões empatam na estreia do returno do Barezão 2024

Bragantino e Botafogo decidem vaga na fase de grupos da Libertadores