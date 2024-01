Em Manaus, trio é agredido e preso por roubo a motorista de aplicativo

Manaus (AM) — Três homens foram espancados por assaltar o carro de um motorista de aplicativo, nesta segunda-feira (29), na Zona Leste de Manaus. Após o linchamento, os dois suspeitos, de 20 e 33 anos, foram presos e um adolescente, 17, foi apreendido.

Os policiais militares receberam informações, por volta das 6h50, Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), sobre um disparo de arma de fogo em frente a um shopping, no bairro Grande Circular.

No local, três pessoas haviam sido linchadas pela população, suspeitos de terem roubado o veículo de um motorista de aplicativo, por volta das 2h30, desta segunda-feira.

Os policiais militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou o trio ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio para atendimento médico. Os dois homens serão conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o adolescente à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para esclarecimentos.

Roubo ao veículo

O motorista de aplicativo contou para a equipe policial que, por volta das 2h30, recebeu solicitação de corrida na av. Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Ao chegar no local solicitado, seis homens queriam entrar no carro, porém, foi somente aceito pelo condutor dois deles.

Ao se aproximar de um posto de gasolina na av. Grande Circular, a dupla mandou a vítima encostar o veículo no posto e anunciaram o assalto. Um deles portava uma arma de fogo.

Segundo os PMs da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a fuga os suspeitos sofreram um acidente em frente ao shopping. O motorista de aplicativo, com ajuda de outras pessoas, foi ao local do ocorrido, onde os envolvidos haviam deixado o veículo roubado e fugido.

A vítima repassou as imagens feitas do celular para os demais motoristas de aplicativo, que localizaram os dois homens que anunciaram o assalto e junto com eles estava agora o adolescente, de 17 anos, na av. Itaúba.

*Com informações da assessoria

