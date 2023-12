Dupla é presa por roubo a motorista de aplicativo na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Gabriel da Silva Castro, de 21 anos, e Matheus Junio Almeida Pena, de 20 anos, foram presos nesta quinta-feira (21), pela participação em um roubo praticado contra um motorista de aplicativo no dia 2 de novembro deste ano, na rua Moisés, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Na ocasião, além do cumprimento dos mandados de prisão preventiva, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão.

Segundo o delegado Joaci Dias, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações apontaram que no dia do crime, o motorista de aplicativo atendeu a uma solicitação de corrida na rua Moisés, bairro Colônia Terra Nova, ocasião em que foi abordado por três infratores que o renderam usando uma arma de fogo.

“Os infratores obrigaram a vítima a realizar transferências bancárias para uma outra conta. Posteriormente, eles a abandonaram no bairro Tarumã, zona oeste, e o veículo no Colônia Terra Nova”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, esse crime ganhou bastante repercussão nas redes sociais, tendo em vista que um jovem identificado como Felipe de Oliveira Pena dos Santos, teve a casa invadida na noite do dia 3 de novembro, por outros motoristas de aplicativo. Ele foi sequestrado e agredido, e encontrado sem vida dois dias depois.

“As investigações constataram que os criminosos usaram a foto de Felipe, que não tinha qualquer envolvimento no delito, em um cadastro falso. Inclusive, Felipe estava recebendo atendimento médico em uma unidade hospitalar no dia e hora do roubo”, explicou Joaci Dias.

Ainda de acordo com o titular do 18° DIP, foi apurado que Gabriel da Silva Castro, Matheus Junio Almeida Pena eram os autores, e que Gedeão da Silva Barbosa foi o responsável por solicitar a corrida de aplicativo utilizando a foto de Felipe no perfil, desencadeando assim que os outros motoristas de aplicativo pensassem que o mesmo havia participado da ação delituosa.

As investigações em torno da morte de Felipe estão em andamento pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Gabriel da Silva Castro e Matheus Junio Almeida Pena responderão pelo crime de roubo, serão encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

