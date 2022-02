Neymar chegar aos 30 anos de idade na expectativa por Copa do Mundo do Catar

Brasileiro completa 30 anos neste sábado sonhando com a chance de ser campeão do mundo em dezembro, no Catar. Atacante se recupera de lesão

O dia 5 de fevereiro não é um dia qualquer para o mundo do futebol. Craques como Cristiano Ronaldo, Carlos Tévez e Neymar Jr. nasceram nesse mesmo dia. O último, atacante brasileiro do Paris Saint-Germain, está completando 30 anos de idade.

Com uma trajetória brilhante até aqui, apesar de alguns altos e baixos, o astro revelado no Santos inicia 2022 com um objetivo bem definido: vencer a Copa do Mundo pela primeira vez na carreira. Após disputar o Mundial em 2014 e 2018, o camisa 10 terá nova chance de trazer ao seu país o hexacampeonato.

Recuperando-se de uma lesão, Neymar deverá voltar a entrar em campo nos próximos dias. A última vez que isso aconteceu foi no fim de novembro, quando contundiu o tornozelo esquerdo e precisou ficar com o pé imobilizado durante algumas semanas.

Neste ano, Neymar Jr. não fará grande festa para comemorar aniversário. Foto: Flo Hagena/Red Bull

E estar bem fisicamente é um dos principais objetivos visando a Copa do Mundo do Catar, para onde a Seleção Brasileira já está classificada. No último Mundial, o atacante chegou depois de um problema no pé direito, que o deixou fora de campo por alguns meses, fazendo com que ele perdesse ritmo de jogo. Em plenas condições físicas, Neymar certamente apareceria como um dos principais candidatos a ser o craque do torneio da Fifa. Consequentemente, as chances do time de Tite performar ainda mais também aumentariam consideravelmente.

Outra motivação de Neymar para 2022 é de alcançar – e ultrapassar – Pelé na artilharia histórica da Seleção Brasileira. O camisa 10 atualmente tem 70 gols marcados com a Amarelinha e precisa de mais sete bolas nas redes para empatar com o Rei do Futebol.

Todos estes componentes fazem o ano de Neymar, agora “trintão”, ser ainda mais especial. Antes “menino Ney” e hoje, mais do que nunca, “adulto Ney”, o craque da Seleção Brasileira sabe que este momento tem de ser agarrado da melhor forma possível para que o seu sonho seja realizado.

