Feira Pet oferta serviços de vermifugação, vacinação, entre outros serviços em Manaus

Manaus (AM) — Vermifugação, vacinação, corte de unha, limpeza de orelha e consulta com médico veterinário serão os serviços oferecidos na 2ª Feira Pet, que ocorrerá neste sábado (23), das 13h às 17h, no espaço Lifestyle do Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras — Zona Norte da capital amazonense.

A ação é realizada pela Associação Teka e Blue Pró Animal, organização sem fins lucrativos, que atua há mais de um ano em prol de condições dignas para animais em situação de rua. O objetivo é promover o acesso a serviços básicos de saúde e bem-estar para pets.

A consulta com médico veterinário e a vacinação viral (V8 e V3) terá o valor de R$ 50, enquanto a dose antirrábica será R$ 40. O público ainda terá à disposição serviços de vermifugação e corte de unha, ambos os serviços por R$ 10.

Gláucia Paiva, uma das organizadoras do evento, ressalta que uma das novidades é a limpeza de orelha, um cuidado essencial saindo pelo valor de R$ 10. “Muitos pets têm suas orelhas sujas e o tutor pode nem saber que precisa limpá-las, ou ainda não sabe como”, afirma.

“Gato, cachorro, porquinho-da-índia, coelho e outros pets serão muito bem-vindos na Feira. Vamos dar dicas e atender com amor e carinho”, apontou Gláucia Paiva.

Além dos serviços essenciais, serão colocados para adoção 40 cães e gatos, incluindo filhotes e adultos.

“O Shopping Manaus ViaNorte tem muito prazer e honra em receber um evento tão especial quanto a Feira Pet, organizado por pessoas apaixonadas pela causa animal”, diz Vinicius Teixeira, gerente de marketing.

Sobre a Associação Teka e Blue

A Teka e Blue é uma organização social civil sem fins lucrativos voltada à causa animal e luta pelos direitos, bem-estar, proteção e defesa dos animais em situação de rua e vulnerabilidade.

Pensada e projetada há mais de um ano, tem por objetivo retirar o maior número possível de animais das ruas, dar tratamento adequado e integrá-los a famílias que lhes deem amor, carinho e uma vida digna. Para doações, acesse o site www.associacaotekaeblue.org.br ou envie uma mensagem para o WhatsApp (92) 98126-3106.

Shopping Manaus ViaNorte

Administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, o Shopping Manaus ViaNorte reúne tudo em um só lugar. Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 70 lojas, incluindo grandes marcas como Havan, Riachuelo, Chili Beans, Info Store e Cacau Show.

Dispondo de localização estratégica na Zona Norte da cidade, o centro de compras recebe mais de 550 mil pessoas todos os meses e possui parceria direta com o Instituto Mãos que Criam Artes, uma organização que desenvolve eventos e ações de assistência para mulheres acometidas de câncer e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Saiba mais em www.shoppingmanausvianorte.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dia do Pão Francês: sabor que conquistou os brasileiros e movimenta a economia

‘Sesc Saúde Ribeirinha’ leva serviços gratuitos para comunidade Arapapá, no interior do AM