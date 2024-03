Em choque após sofrer estupro, menino faz desenho para explicar crime para policiais

Um menino de 13 anos foi estuprado por um catador de latinhas em Ceilândia, no Distrito Federal, durante a madrugada desta quinta-feira (21). Na delegacia, o adolescente, que estava em estado de choque, fez um desenho para explicar pelo o que havia passado. O autor foi preso em flagrante.

De acordo com os investigadores da 23ª Delegacia de Polícia (Setor P Sul), o homem é catador de latinhas e estava na EQNP 16/2. Por volta de meia-noite, ele se aproximou do menino que estava caminhando para a casa da avó.

O homem atraiu o adolescente para um beco onde o estuprou e foi embora. O garoto foi encontrado horas depois, pelo pai. O jovem estava sentado na rua, em estado de choque e sem conseguir falar o que havia acontecido.

O pai, então, levou o menino para a 23ª DP para registro da ocorrência. Na delegacia, embora o menor não quisesse falar sobre o ocorrido, ele pedira uma folha de papel e caneta, onde desenhou o que teria acontecido.

No desenho, o menino ainda conseguiu indiciar quem seria o criminoso — já que o homem teria morado por um período ao lado da casa do pai do jovem. Veja o desenho:

Foto: Reprodução

Prisão

Após o acionamento da PCDF, e, diligências que seguiram, o suspeito foi devidamente identificado, localizado e autuado em flagrante.

Durante as diligências, foram apreendidas as roupas íntimas do menino e do suspeito para perícia. Na delegacia, o homem, de 58 anos, confessou o crime.

Ele não tem antecedentes criminais. O jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de constatação do estupro, e, ao Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) para profilaxia a fim de prevenir um possível contato com doenças sexualmente transmissíveis.

O suspeito responderá pelo crime de estupro de vulnerável, com pena prevista de 8 a 15 anos de reclusão.

*Com informações do Metrópoles

