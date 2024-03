Professor da rede municipal de ensino é preso por estupro de vulnerável contra alunas no AM

Barcelos (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos (a 339 quilômetros de Manaus), cumpriu, na terça-feira (19), mandado de prisão preventiva de um professor, 60, por estupro de vulnerável de alunas, de idade entre 8 e 9 anos, de uma escola da rede municipal. Ele foi preso nas dependências da escola, na rua Dorval Porto, bairro Nazaré, naquele município.

Conforme o delegado Rodrigo Monfroni Rocha, da 75ª DIP de Barcelos, o indivíduo foi preso pelo crime ocorrido em 2021, que só veio a ser denunciado pela vítima neste ano. Ao iniciar as investigações, foi constatado que havia outras vítimas, de fatos atuais envolvendo o homem.

“Ele lecionava para crianças e adolescentes de uma escola municipal e o crime era praticado em ambiente escolar, no momento em que as alunas iam à sua mesa, entregar o caderno ou falar com ele. O indivíduo acariciava as partes íntimas delas, configurando como o crime de estupro de vulnerável”,

disse.