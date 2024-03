Manaus (AM) — Faltando pouco mais de uma semana para a comemoração da Páscoa, as famílias manauaras já se preparam para trocar chocolates entre si, impulsionando a economia do setor gastronômico.

Para atender a grande demanda da época, é necessário que os empreendedores estejam preparados para atender o público, que sempre busca a melhor oferta. O levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus) revelou que foram adquiridas 38 mil toneladas de chocolate para a produção de diversos produtos para o período em 2024.

O mesmo estudo estima um crescimento nas vendas de 3% em relação a 2023 e movimenta mais de R$ 59 milhões no comércio de Manaus, com um ticket médio de aproximadamente R$ 152. O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, afirmou que o sucesso de vendas depende da aceitação direta do público com o festejo.

“A Páscoa de 2024 promete ser excepcional. Com uma vasta variedade de ovos de Páscoa e outras opções disponíveis em supermercados e lojas. Agora, contamos com o apoio da população para aderir a este momento, fazendo com que seja uma época de alegria e de compartilhar presentes, especialmente para as crianças, tornando a Páscoa de 2024 verdadeiramente memorável”, disse Assayag.

Empreendedoras animadas

Quem aproveita a data para faturar ainda mais é a empresária Janaína Grimm, dona do “Doces da Alice”. Em entrevista ao Em Tempo, a profissional contou que já está recebendo pedidos, apesar da maioria das encomendas serem feitas mais próximas à data especial.

“Assim como em todas as datas comemorativas, o grande fluxo de encomendas fica para semana da Páscoa. Mas já tivemos algumas encomendas, principalmente de empresas. Creio que esse ano as vendas serão maiores do que ao ano anterior”, contou Grimm.

Com anos de experiência, Janaína utiliza as redes sociais para divulgar seu trabalho e receber novos pedidos. Segundo a confeiteira, o seu sucesso é fruto de muito trabalho, independente da época do ano.

“A doceria é meu principal emprego, e através dela já obtive muitas conquistas. O campeão de vendas aqui é o Bolo Vulcão de Chocolate”, destacou.

E para a Páscoa, o ‘Doces da Alice’ possui uma produção especial para a data comemorativa. É com a venda do bolo de cenoura e dos ovos de Páscoa que Janaína consegue alavancar seu negócio e ganhar destaque entre os empreendedores da cidade.

Expectativas altas

Assim como Janaína, a empresária Jordana Silva também aguarda com expectativa a época de Páscoa. Mesmo que já esteja recebendo pedidos, a proprietária do Jordana Doces relatou ao Em Tempo que muitas pessoas deixam para encomendar os chocolates na semana da data comemorativa, e como ela trabalha com pedidos, será difícil atender clientes que solicitam o produto em cima da hora.

“Fiz uma pesquisa em minhas redes sociais do Instagram perguntando ‘A Páscoa é 31 de março, tá sabendo ou não tá sabendo?’. E o resultado foi surpreendente, 50% do meu público não sabia que a Páscoa era 31 de março e apenas 50% sabia. Acredito que quando chegar a semana da Páscoa, muitas [pessoas] vão ser pegas de surpresa e vão sair correndo atrás de ovos da Páscoa para encomendar, e muitas pessoas já não vão encontrar, pois são feitos por encomenda, principalmente os de colher”, detalhou a empresária.

Principal fonte de renda da confeiteira, o Jordana Doces trabalha com ovos de páscoa, tradicional, trufado e ovo de colher. Nas redes sociais é possível conferir o trabalho da empreendedora, que divulga diariamente as encomendas que recebe. De acordo com ela, a expectativa deste ano é suprir o número de vendas do ano passado.

“Os tradicionais são os mais em conta, por isso, todo ano, nessa data, vendemos muito, principalmente para empresas e pessoas que vão fazer doações. Os ovos tradicionais são muito pedidos para doação, no ano passado vendemos quase 3 mil. Esse ano a meta é vender 5 mil ovos tradicionais, os ovos trufados também”, afirmou Silva.

