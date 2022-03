Piada de Chris Rock irritou Will Smith; entenda o motivo

A premiação do Oscar 2022 será lembrada por um episódio de tensão que culminou no tapa do ator Will Smith contra o comediante Chris Rock.

A causa do desentendimento entre os dois começou quando Chris Rock contou uma piada sobre a doença autoimune da atriz Jada Pinkett Smith, esposa do artista vencedor da categoria de melhor ator da noite.

Em cima do palco, Rock disse que mal podia esperar por Jada em possível novo filme Até o Limite da Honra 2, lembrando que a atriz principal do primeiro filme tinha a cabeça raspada — no Brasil, o longa se chama Até o Limite da Honra, estrelado por Demi Moore.

A “piada”, no entanto, se referia a decisão da apresentadora do Red Table Talk de raspar os fios por ter uma doença autoimune, chamada alopecia, que faz com que a pessoa apresente um afinamento e queda de cabelo.

Não demorou muito para que Will Smith se levantasse, sem dizer uma palavra, e desse um tapa no rosto de Chris. Os convidados da premiação ficaram em choque, mas a confusão ainda não tinha acabado.

Assim que voltou a sua cadeira ele complementou sua indignação, repetindo duas vezes: “Deixe o nome da minha mulher fora da p*rra da sua boca!”

Nas redes, o assunto logo viralizou e muitos se perguntaram se a situação foi ensaiada, até entenderem que tudo se tratava de um assunto muito sério. Ao ser consagrado como Melhor Ator, por seu papel em King Williams, Will se desculpou com a Academia e falou sobre uma conversa que teve com Denzel Washignton nos comerciais: “Denzel me disse há alguns minutos. Ele disse: ‘Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o Diabo irá te procurar’”.

* Com informações do site Metrópoles

