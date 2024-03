Torcida do Flamengo prepara homenagem a Gabigol na final do Carioca

A torcida do Flamengo prepara uma homenagem a Gabigol na partida deste sábado (30), contra o Nova Iguaçu, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.

O atacante foi suspenso por dois anos na última semana, por tentativa de fraude em exame antidopagem; o clube recorrerá da decisão e tenta efeito suspensivo. As informações são do site Lance.

Em documento divulgado, a torcida organizada “Nação 12” afirma que irá distribuir três mil adesivos com a mensagem “#FechadoComGabigol” e a silhueta do atacante. Além disso, as bandeiras com a imagem de Gabigol, já tradicionais em partidas do Flamengo, estarão presentes no Setor Norte durante a decisão do estadual.

Ainda segundo à N12, a mobilização dos torcedores começou logo após o resultado do julgamento, na segunda-feira (25). Indiciado por tentativa de fraude em exame antidopagem, ocorrido em abril do ano passado, Gabi foi suspenso do futebol por dois anos, a partir da data do acontecido.

Confira abaixo imagem do adesivo que será distribuído aos torcedores do Flamengo na partida contra o Nova Iguaçu e a nota da Nação 12:

Adesivo feito pela torcida do Flamengo em homenagem a Gabigol (Foto: Divulgação / Nação 12)



Na partida de hoje contra o Nova Iguaçu a torcida do Flamengo prepara homenagens especiais para

Gabigol que recentemente foi punido injustamente acusado de tentar fraudar um exame antidoping.

Além das tradicionais bandeiras que homenageiam o artilheiro rubro-negro e suas conquistas, a

Torcida Nação 12 distribuirá gratuitamente pelo menos 3 mil adesivos com a mensagem #FechadoComGabigol.

A mobilização dos torcedores começou logo após o resultado do julgamento na última segunda e eles

correram para deixar tudo pronto a tempo desta primeira partida. É possível que mais adesivos sejam

distribuídos na próxima semana quando se jogará a grande decisão do Campeonato Carioca.

Este poderá ser 15º titulo de Gabigol pelo Flamengo, que já conquistou 2 Taças Libertadores, 2

Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sulamericana, 2 Supercopas do Brasil, 3

Campeonatos Cariocas e 3 Taças Guanabara.

Leia mais:

Vila Olímpica sedia 2ª etapa do Amazonense de Tênis de Mesa neste fim de semana

Promessa do tênis de mesa amazonense disputará etapa nacional do TMB Platinum

Paratleta do AM está entre os melhores do ranking mundial de Tênis de Mesa