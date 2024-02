Promessa do tênis de mesa amazonense disputará etapa nacional do TMB Platinum

Manaus (AM) – Argemiro Mory, de 13 anos de idade, disputará o TMB Platinum Brasileiro Interclubes Olímpico e Paralímpico, competição organizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), em São Paulo. O jovem, que vem se destacando em competições nacionais e internacionais, recebe patrocínio do Governo do Amazonas por meio do Bolsa Esporte Estadual.

O TMB Platinum será realizado entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, e servirá como seletiva para a seleção brasileira, com duas vagas para o primeiro e segundo colocados, e outras duas vagas por índice técnico. Para Argemiro será mais etapa na busca de se tornar mesa-tenista profissional, o amazonense tem grandes aspirações para o futuro.

“Espero me sair bem na competição, é uma competição muito importante e os adversários serão qualificados. Neste ano, espero ainda melhorar minha colocação no mundial, eu consegui ser terceiro na etapa da Argentina, quero ser campeão. No futuro tudo isso contará como experiência para realizar meu sonho de disputar os Jogos Olímpicos”, declarou Argemiro Mory.

Em competições nacionais, Argemiro conquistou o TMB Plus Manaus nas categorias Mirim e Rating, integrando a seleção brasileira em 2022 e 2023. No âmbito internacional alcançou a prata em duplas e equipe no Sul-Americano disputado no Paraguai, além de um terceiro lugar no World Table Tennis (WTT) em Rosário, na Argentina.

Ainda em março o atleta viaja para o Training Camp na China, onde será submetido a uma intensa rotina de treinamentos, exercícios lúdicos e troca de experiência com outros mesatenistas, e disputará a etapa mundial do WTT no Chile.

“Argemiro é um exemplo do talento e potencial que temos em nosso estado. O apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual, não é apenas um investimento em um atleta promissor, mas sim uma aposta no futuro do esporte amazonense”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

*Com informações da assessoria

