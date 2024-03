Vila Olímpica sedia 2ª etapa do Amazonense de Tênis de Mesa neste fim de semana

Manaus (AM) – A Vila Olímpica de Manaus recebe neste sábado (9) e domingo (10), a partir das 8h30, a 2ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa. A competição conta com apoio do Governo do Amazonas, e deve reunir mais de 150 mesatenistas, buscando pontos no ranking estadual da modalidade.

O torneio será dividido em dois dias, no sábado, disputam as categorias menores, mirim, juventude, Sub-9 ao Sub-21. Já no domingo, os duelos para o pódio são entre os atletas de níveis absoluto, sênior, veterano e adultos. O evento é organizado pela Federação de Tênis de Mesa do Amazonas (FTMA).

A atividade faz parte do calendário oficial da federação e serve como preparação para campeonatos nacionais, com entrada gratuita na Vila Olímpica de Manaus.

“Esses torneios estaduais são extremamente importantes para os atletas. Queremos ver o tênis de mesa alçando voos mais altos e levando a bandeira do estado para todo o país”, destacou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

