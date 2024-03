Trio é preso em flagrante por tráfico de drogas no AM

Maués (AM) – Três pessoas foram presas em flagrante em posse de drogas, armas de fogo e munições, que foram apreendidas em situações distintas, no município de Maués, interior do Amazonas. As ações foram realizadas entre quarta-feira (27) e quinta-feira (28) em menos de 24 horas durante o cumprimento da operação Impacto no município, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Uma das ocorrências foi registrada, após uma denúncia anônima. Segundo informações repassadas aos militares, um grupo de homens estariam armados e comercializando entorpecentes na estrada Mirim Moraes, nas proximidades do aterro sanitário do município.

A equipe policial se deslocou até o local indicado na denúncia, e ao chegarem na região de mata, os militares foram recebidos a tiros pelos homens. Os suspeitos fugiram, deixando entorpecentes e armas de fogo.

Os policiais apreenderam no local duas porções grandes de maconha e três porções pequenas da mesma droga; três armas de fogo calibre 36, de fabricação artesanal; e sete munições, sendo três deflagradas, três intactas e uma percutida, não deflagrada.

Outras ocorrências

Outras duas ações foram realizadas na noite de quarta-feira (27. As equipes policiais realizavam patrulhamento ostensivo no momento da primeira abordagem, por volta de 23 horas.

Os agentes localizaram um homem em uma motocicleta, que não respeitou a uma ordem de parada e tentou fuga, mas logo foi capturado pelos policiais. Após buscas pessoais, foram apreendidos entorpecentes na cintura do homem.

Ao ser indagado pelos policiais, o homem informou que havia mais entorpecentes enterrados no quintal de uma residência. A equipe empregada na ação foi até o local indicado, e apreendeu 600 gramas de maconha, uma porção de cocaína, uma motocicleta XRE 190 e uma balança de precisão.

Cerca de 30 minutos depois, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que duas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas estariam na rua Curiça, no bairro Éden. Durante patrulhamento no local, os policiais militares encontraram o casal na frente de uma residência.

Na abordagem, os militares encontraram com o homem uma porção média de drogas e dinheiro em espécie. A mulher também estava em posse de entorpecentes escondidos na camisa. A dupla informou, ainda, que guardava mais drogas dentro da casa.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente um quilo de maconha; dois celulares; e R$ 60 em espécie. Os envolvidos nessa ocorrência têm passagem pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

Os materiais apreendidos e o trio preso nas três ações distintas foram encaminhados ao 48° Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município de Maués, para os procedimentos de polícia judiciária.

