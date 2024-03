Foragido por tráfico de drogas é preso em frente de casa no interior do AM

Prisão ocorreu na frente da residência do autor, no Centro de Nhamundá

Anderson de Azevedo Costa, de 31 anos, condenado por tráfico de drogas praticado em 2021, foi preso em frente da residência dele, no Centro de Nhamundá, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Priscilla Orberg, titular da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nhamundá, as diligências para a captura de Anderson iniciaram logo após a expedição do mandado de prisão em decorrência de sentença condenatória definitiva.

“Durante as diligências, foi possível identificar o endereço do autor e efetuar a sua prisão”, disse.

Anderson de Azevedo Costa foi condenado a 6 anos e 8 meses por tráfico de drogas e ficará à disposição do Poder Judiciário.

