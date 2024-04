Barezão 2024: RPE Parintins vence o Amazonas e encara o Manauara nas semifinais do returno

Manacapuru (AM) – O RPE Parintins está nas semifinais do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. Neste domingo (31), o Tourão venceu o Amazonas por 3 a 1, de virada, no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (distante 80 quilômetros de Manaus), e avançou para encarar o Manauara na próxima fase. Fernando Dias, Allefe e Gabriel Mury fizeram os gols da equipe de Rio Preto da Eva e Xavier marcou para a Onça-pintada.

Na semifinal, que também será em jogo único, o RPE Parintins vai enfrentar o Manauara, que eliminou o Nacional nas quartas. Nesta fase não há vantagem, exceto o mando de campo. Em caso de empate, o finalista será definido nos pênaltis. Data, local e horário da partida serão divulgados pela FAF.

Por sua vez, o eliminado Amazonas foca as atenções na final do Barezão 2024, já que foi o campeão do primeiro turno e aguarda o vencedor do segundo.

O jogo

Muito estudado, o primeiro tempo da partida foi marcado por poucas chances de gol. A única chegada perigosa foi aos cinco minutos. Rafael Tavares lançou na esquerda para Xavier, que tentou cruzar e a bola foi no travessão de Robert.

As equipes voltaram do intervalo mais inspiradas. Aos seis minutos, Lucas Sibito aproveitou lançamento de Robert, arrancou pela esquerda e finalizou de cavadinha, mas Edson Mardden fez a defesa, a bola rebateu no atacante e foi pra fora. Aos 10, foi a vez do Amazonas chegar e de forma certeira. Jogada pela direita, Rafael Tavares recebeu dentro da área e tocou para Xavier, que dominou e finalizou no canto para abrir o placar no Gilbertão.

Porém, a alegria aurinegra durou pouco. Aos 19 minutos, Allefe cobrou escanteio na área e Fernando subiu mais que todo mundo para cabecear no ângulo e deixar tudo igual. E aos 24, jogada pela esquerda e Lucas Sibito cruzou rasteiro para Allefe, que sem goleiro, mandou para o fundo do gol e virou a partida para o Tourão.

E já aos 48 minutos de jogo, Gabriel Mury recebeu pela esquerda, puxou para o meio e mandou no canto de Mardden para sacramentar a classificação da equipe do interior.

