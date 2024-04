Mesatenista amazonense de 13 anos é convocado para Seleção Brasileira

O atleta amazonense Argemiro Cândido, 13 anos, foi convocado para a Seleção Brasileira de Tênis de Mesa para o Campeonato Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia. O amazonense, que recebe apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual, fará parte da equipe sub-13 masculina que disputará uma vaga no Pan-Americano da categoria, sendo o único representante da região Norte do país.

“O apoio contínuo a atletas como Argemiro é fundamental para o desenvolvimento do esporte no nosso estado. Iniciativas como o Bolsa Esporte do Governo do Amazonas são essenciais para garantir que talentos possam ser descobertos, desenvolvidos e motivados, permitindo que eles alcancem o palco mundial com o suporte necessário”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Em 2024, Argemiro Cândido conquistou 6 etapas do TMB Estadual e, em 2023, alcançou o terceiro lugar no World Table Tennis (WTT) Etapa de Rosário, na Argentina. Resultados que somaram pontos no ranking internacional, o credenciando a ser convocado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

“Essa convocação demonstra que eu estou evoluindo e crescendo dentro do esporte. Eu agradeço ao Governo do Amazonas pelo incentivo para representar o meu estado nos campeonatos, trazendo vários títulos para a região Norte”, declarou Argemiro Cândido.

O Campeonato Sul-Americano será disputado no Coliseo Polifuncional Evo Morales Ayma, na cidade de Cochabamba, na Bolívia. O torneio acontecerá entre os dias 20 e 25 de maio, e servirá de classificatório para o Campeonato Pan-Americano da modalidade. Na seleção sub-13 Argemiro terá a companhia dos atletas Leandro Ferreira, Vitor Thiofilo e Flávio Coelho.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Atleta amazonense de basquete 3×3 vence prêmio no Melhores do Ano da CBDU