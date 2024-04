“Confeitaria em Casa”: Projeto oferta cursos para empreendedores de Manaus

As capacitações voltadas para empreendedores ocorrem no Centro de Treinamento, na loja Queiroz

Manaus (AM) — O projeto “Confeitaria em Casa”, do Grupo Queiroz, está com inscrições abertas para os treinamentos do mês de abril. Em formato de cursos livres, as capacitações voltadas para empreendedores ocorrem no Centro de Treinamento, na loja Queiroz, da avenida Constantino Nery, 1360, bairro Chapada.

A primeira aula será na segunda-feira (15), às 14h30, com o tema “Funcy Cupcake com ganache cremosa”, ministrada pelo culinarista Felipe Quaresma. Para participar da oficina, o investimento é de R$ 10. Os interessados podem realizar a inscrição pelo link: https://encurtador.com.br/lKXY7.

Neste mês, o projeto “Confeitaria em Casa” contará com a participação da chef e cake desing Luciana Freitas, que irá ministrar quatro cursos exclusivos. O primeiro será na quarta-feira (17), sobre “Salgados assados e fritos”. Os participantes vão aprender a preparar coxinha de frango, empadinha de frango cremoso, hot-dog de forno, esfirra, jacaré e pizza enrolada.

No dia 23, Luciana Freitas realiza o curso de “Pintura em Chantininho”, técnica de decoração de bolos que tem se destacado com uma das tendências da confeitaria. Outro curso da chef será no dia 25, sobre “Bolos caseiros”. Encerrando a programação de cursos com a chef Luciana Freitas, no dia 30, ela realiza a aula “Sobremesas no pote e taça”.

Todos os cursos acontecem das 13h às 17h. Os participantes receberão todos os materiais para as atividades. O investimento para cada curso é de R$ 110 para pagamento no PIX e R$ 130 no cartão de crédito, podendo ser parcelado em até duas vezes. Os interessados podem se inscrever pelo número (92) 98568-1212.

Neste mês, ainda terá o curso de “Tortas Festivas”, com a culinarista Lia Celestino, no dia 26 de abril, a partir das 13h30. Os alunos vão aprender a preparar tortas de abacaxi e sonho de valsa, desde a massa até o recheio. O investimento é de R$ 10. A inscrição está disponível pelo link: https://encurtador.com.br/cOWXZ.

Encerrando a programação do mês, Lia Celestino também ministra no dia 29 o curso de “Bolos Gelado”, a partir das 13h30. A taxa de participação é de R$ 10 e a inscrição está disponível pelo link: https://encurtador.com.br/arOPQ

