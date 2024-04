Bairros de Itacoatiara são ‘esquecidos’ pela prefeitura

Moradores de ramais apontam que os ônibus não trafegam pelas ruas, acidentes são cotidianos e dejetos humanos sobem com as chuvas, além de alagamentos

Itacoatiara (AM) — Na rua 7 de setembro, bairro Prainha, com o bairro Piçarreiras, no município de Itacoatiara, moradores relatam o descaso da atual gestão do prefeito Mário Abrahim. Na região, os ônibus não trafegam pelas ruas, acidentes são cotidianos e dejetos humanos sobem com as chuvas, além de alagamentos. Essas são as queixas dos habitantes “esquecidos” pelo poder público municipal. O Em Tempo esteve no município e ouviu as reclamações dos moradores.

Filha de um comerciante local, Ingrid Nascimento relata que muitas das crianças que estudam próximas tem que atravessar por cima das ruas alagadas, no período de chuva, onde ocorrem diversos acidentes.

“Quando chove alaga e chega aquela água preta com a ‘necessidade’ das pessoas, as crianças da escola aqui perto passam por cima da água imunda. Vem as fezes, como entope fica um mau cheiro, que nós não aguentamos.”

Ruas de Itacoatiara com problemas de infraestrutura Foto: Luana Goes

Além dos dejetos identificados pelos moradores, animais como jacarés e cobras, já não são vistos com surpresa pelos moradores de áreas precárias do município, devido às enchentes que trazem os animais.

“Qualquer chuvinha alaga a nossa casa e quanto mais chove mais vai aumentando o buraco. Entra candidato e sai candidato e a nossa rua no mapa diz que ela já está asfaltada, mas eu não vejo. E não tem ninguém para olhar aqui por nós. Principal a minha, que tá em cima do banheiro. E esse banheiro está entupido, entra até cobra, sapo, tudo entra”, comenta a moradora, Maria do Desterro, dona da residência em que fica localizado o pior ponto da rua.

“Está um descaso, bueiro já caiu à metade, quando a rua alaga aqui fica intrafegável. O ônibus que passava aqui não passa mais, vários acidentes de pedestres e motociclistas. Aqui na Prainha e na Piçarreiras, nós fomos esquecidos. Já fizemos reivindicações para a prefeitura várias vezes e até hoje nada, entendeu, não sei para quem clamar mais”, relata o morador, Elenildo de Freitas.

Dificuldade de circulação

Pontes de madeiras não recebem ações de infraestrutura Foto: Luana Goes

Há 14 anos morando na rua 15 de Novembro, no bairro das Pedreiras, a moradora Elen Regina, afirma que os matos e falta de ponte dificultam a circulação dos moradores.

“Rua de buracada, mato, ponte toda quebrada, ponte de madeira toda quebrada, não tem como a gente ajeitar elas. Quando chove aqui enche muito e cria muito bicho. Jacaré, cobra, meu pai teve que subir e aumentar nossa casa, com dinheiro do nosso bolso. Ninguém aparece aqui.”

Não apenas moradores fazem reclamações a gestão, Francisco Júnior, motociclista que trafega pelas ruas do município, informa que dentro dos bairros a situação está cada vez mais precária.

“Algumas ruas foram ajeitadas, asfaltadas perfeitamente, mas dentro dos bairros a situação está precária. A população quer a resposta dos órgãos competentes, responsáveis pela estrutura do asfalto”.

O Em Tempo entrou em contato com assessoria da Prefeitura de Itacoatiara. Em resposta, a assessoria indicou que o questionamento das dificuldades dos moradores é “ataque da oposição”.

