Jovens Líderes: Curso visa desenvolver nos estudantes liderança e empreendedorismo

Manaus (AM) — O Curso de Férias Desenvolvimento de Jovens Líderes, uma parceria com o Colégio Connexus com a Singulari, foi lançado nesta quarta-feira (31), voltado para estudantes de 14 a 18 anos. O programa tem o objetivo de preparar novas lideranças na Amazônia e as atividades, coordenadas pela facilitadora Ina Pongelupe, vão ocorrer na sede da empresa de consultoria localizada na avenida Umberto Calderaro, 346, Adrianópolis, Up Mall.

Segundo Suelen Scop, executiva da Singulari, o Curso de Férias ocorre, neste primeiro momento, em dois dias, com carga horária de seis horas. No entanto, a iniciativa segue ao longo do ano em um formato mais estendido que será como um complemento curricular para os alunos. Ela destaca que os pilares do programa são autoconhecimento, inteligência emocional, liderança e empreendedorismo para os jovens poderem desenvolver senso crítico, analítico, comunicação, solução e inovação.

“O Curso de Férias é uma espécie de degustação do que faremos no ano, que é trabalhar esses pilares fundamentais para contribuir para que os jovens estejam mais preparados para entrar no mercado de trabalho, para que possam ter esse olhar para o futuro profissional”, comenta a consultora.

“Tanto o curso de férias como o programa continuado são uma oportunidade para que esses jovens desenvolvam habilidades comportamentais que ajudarão em qualquer área de atuação que queiram seguir”.

O diretor do Colégio Connexus, Gustavo Jinkings, reforça que o curso surgiu como uma proposta para desenvolver habilidades necessárias para os jovens dos dias de hoje de maneira integrada com a grade curricular da escola. Ele pontua que estudantes de qualquer instituição de ensino podem participar das atividades.

“Além disso, acreditamos estar numa posição diferenciada no planeta, a Amazônia, e vemos muitas pessoas discutindo a Amazônia fora daqui. A proposta é que nós possamos desenvolver líderes da Amazônia para o mundo e não só trazer líderes de fora para cá”, afirma o gestor.

“A ideia de se unir a Singulari foi usar as experiências e conhecimentos da consultoria, adaptados para as idades dos nossos estudantes e, assim, desde cedo, plantar uma semente que será regada ao longo dos 3 anos de Ensino Médio para serem entregues às suas carreiras e planejamentos futuros.”

As atividades do Curso de Férias para Jovens Líderes ocorrem nesta quarta e quinta-feira (31/1 e 1º/2), das 9h às 12h. Mais informações podem ser obtidas por meio do contato 98111-3170.

Singulari

Comandada por Luciana Nogueira Minev e Suelen Scop, a Singulari é referência há 11 anos no mercado amazonense. A equipe, formada por mulheres, conta com nomes como Sonia Grasseschi, Ina Pongelupe, Elizabeth Sicsú, Ketleen Mesquita, Léia Nascimento, Mayana Ladislau, Rosevany Oliveira e Victoria Xavier.

A Singulari oferece serviços em gestão de pessoas, com foco em gestão estratégica de negócios. Entre os destaques estão o Programa de Líderes, Programa de Inovação, além de mentoria para desenvolvimento de pessoas e organizações, cultura organizacional e transformação digital.

A empresa também tem expertise gestão direcionada em empresas familiares, que representam 80% de todas as empresas do mundo. Segundo pesquisas, apenas 30% das organizações chegam a segunda geração e somente 15% continuam ativas na terceira.

Outro ponto alto da consultoria é voltado para o autoconhecimento por meio do MBTI, com profissionais com certificação internacional, capazes de interpretar a ferramenta para implementar o resultado conforme as necessidades do cliente.

O MBTI é uma das mais avançadas ferramentas de identificação de características pessoais utilizada para melhorar relacionamentos interpessoais, ampliar a capacidade de liderar, aprofundar o autoconhecimento, criar equipes mais produtivas e participativas e preparar empresas de padrões mais elevados de eficiência e produtividade.

A programação completa de treinamentos está disponível no site da Singulari (singulari.com.br) e no Instagram (@singulariconsultoria).

